Cuánto sale un Citroën Aircross 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

Este SUV compacto familiar de siete plazas viene creciendo en los patentamientos. Las claves que explican su éxito en el mercado automotor.

El mercado argentino de los SUV compactos sigue siendo uno de los más disputados entre las automotrices, especialmente por la fuerte demanda de vehículos familiares con buen espacio interior. En ese escenario, el Citroën Aircross logró posicionarse como una de las propuestas más particulares por su capacidad para transportar hasta siete ocupantes.

Importado desde Brasil y desarrollado por Stellantis para la región, este modelo combina una carrocería compacta con soluciones pensadas para el uso familiar. Entre ellas aparece la posibilidad de incorporar una tercera fila de asientos removible , algo que todavía no es habitual en los SUV chicos disponibles en Argentina.

Además de sumar espacio interior, el Aircross también ofrece una gama variada de motorizaciones y niveles de equipamiento, con versiones enfocadas en el confort urbano y otras más orientadas a viajes largos o trayectos familiares.

Citroën Aircross: así son sus patentamientos en 2026

Durante el primer cuatrimestre de 2026, el Citroën Aircross consiguió mejorar su presencia dentro del mercado argentino de SUV. De acuerdo con los datos sectoriales basados en registros de la Asociación de Concesionarios Automotores de la la República Argentina (ACARA), acumuló 1.407 patentamientos entre enero y abril.

Dentro del ranking de SUV más vendidos del país aparecen modelos como Ford Territory, Chevrolet Tracker, Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross y Peugeot 2008, todos con volúmenes superiores. Sin embargo, el Aircross logró mantenerse competitivo gracias a una propuesta diferente enfocada en modularidad y espacio interior.

Citroen Aircross 2 Citröen Aircross, un SUV compacto de hasta siete plazas. Stellantis

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caida del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Citroën Aircross: motores, equipamiento y dimensiones

La oferta del Citroën Aircross en Argentina está compuesta por cinco versiones: 1.3 Feel Pack, T200 Feel Pack, T200 Shine, T200 XTR y T200 Shine 7 Bi-Tono. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten una propuesta enfocada en confort y versatilidad.

La variante de entrada utiliza el motor Firefly 1.3 litros aspirado, que desarrolla 96 CV y 125 Nm de torque, combinado con una caja manual de cinco velocidades. Por encima aparecen las configuraciones equipadas con el impulsor turbo T200 de 1.0 litros, que entrega 120 caballos de fuerza y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT con siete marchas simuladas.

En cuanto al tamaño, el SUV mide 4,32 metros de largo y ofrece una distancia entre ejes de 2,67 metros. El baúl tiene una capacidad de 493 litros y puede ampliarse hasta 1.080 litros rebatiendo los asientos traseros. En las versiones de siete plazas, los dos asientos adicionales pueden desmontarse para liberar espacio de carga.

Citroen Aircross 3 Citröen Aircross. Stellantis

Entre el equipamiento más importante se destacan:

Pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

Instrumental digital TFT

Cámara de retroceso

Sensores de estacionamiento traseros

Control de estabilidad

Control de tracción

Asistente de arranque en pendiente

Cuánto cuesta el Citroën Aircross en mayo 2026

Los precios de lista del Citroën Aircross en Argentina para mayo de 2026 son los siguientes: