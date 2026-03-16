El Citroën que vuelve a venderse en Argentina: qué cambió y cuánto cuesta

Fue un auto de gran éxito hace una década, pero llevaba varios años ausente. Ahora vuelve con más tecnología y nueva mecánica.

Luego de un tiempo sin venderse en el país, el Citroën C4 volvió a la Argentina con una nueva generación que apuesta por la electrificación, con un diseño renovado y mayor nivel tecnológico.

El modelo, que llega importado, representa un paso importante para la marca y su estrategia de electrificación en el país , ya que se convierte en su primer vehículo híbrido disponible en el mercado local argentino. El nuevo C4 apunta a quienes buscan un auto con menor consumo, tecnología moderna y un diseño que combina rasgos de hatchback y SUV .

A diferencia del C4 que se vendió años atrás, la nueva generación presenta un concepto más cercano a un crossover , con mayor despeje del suelo y líneas más robustas. Esto le permite posicionarse en un segmento muy demandado en la actualidad, donde compiten varios modelos que mezclan estética de SUV con dimensiones compactas.

Otro de los cambios importantes está en la mecánica: el nuevo Citroën C4 adopta un sistema híbrido, que combina un motor naftero con un pequeño motor eléctrico para mejorar la eficiencia y reducir el consumo de combustible. Esta tecnología ya se utiliza en otros modelos del grupo Stellantis en Europa y ahora desembarca por primera vez en el país.

Nuevo Citroën C4 Híbrido Nuevo Citroën C4 Híbrido. Stellantis

Además del sistema de propulsión, el modelo suma más equipamiento tecnológico, mejoras en seguridad y un interior más moderno, con pantallas digitales y sistemas de asistencia a la conducción que buscan elevar el nivel de confort en el segmento.

Citroën C4: cómo es la nueva generación que llega al país

El perfil muestra una silueta particular, ya que combina rasgos de hatchback con estética de SUV, algo que se refleja en el despeje del suelo, las protecciones plásticas en la carrocería y las llantas de mayor tamaño.

En el interior, el Citroën C4 apuesta por un habitáculo con materiales de buena calidad y una disposición tecnológica que incluye tablero digital y una pantalla central táctil desde donde se controlan múltiples funciones del vehículo.

Nuevo Citroën C4 Híbrido Nuevo Citroën C4 Híbrido. Stellantis

Uno de los aspectos más destacados que distinguí al C4 anterior y que este modelo busca mantener es el confort de marcha, un punto que históricamente diferenció a la marca. Para ello, el Citroën C4 incorpora las suspensiones con topes hidráulicos progresivos, una tecnología desarrollada por la firma del doble chevron para mejorar la absorción de irregularidades en el camino.

En materia de seguridad, dependiendo de la versión, el nuevo C4 puede incluir frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo y múltiples airbags, elementos que buscan alinearlo con los estándares actuales del mercado.

Nuevo Citroën C4 Híbrido Nuevo Citroën C4 Híbrido. Stellantis

Citroën C4 híbrido: motor y tecnología

El gran protagonista de la nueva generación del Citroën C4 es su sistema híbrido: utiliza un motor naftero turbo combinado con un pequeño motor eléctrico, lo que permite reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia en ciudad.

Nuevo Citroën C4 Híbrido Nuevo Citroën C4 Híbrido. Stellantis

Este sistema funciona de manera automática y asiste al motor térmico en determinadas situaciones, como arranques o aceleraciones suaves. Gracias a esta asistencia eléctrica, el vehículo puede optimizar el uso del combustible y disminuir las emisiones.

El Citroën C4 híbrido utiliza una caja automática electrificada, diseñada específicamente para trabajar en conjunto con el sistema híbrido y ofrecer una conducción más suave.

Cuánto cuesta el nuevo Citroën C4 en Argentina

El nuevo Citroën C4 vuelve al país con dos versiones, ambas equipadas con el sistema híbrido. La diferencia entre ellas se centra principalmente en el nivel de equipamiento.

Los precios informados para el lanzamiento en Argentina son los siguientes:

Citroën C4 PLUS: $ 45.900.000

Citroën C4 MAX: $ 59.900.000

Con esta nueva generación, el Citroën C4 busca posicionarse como una alternativa distinta dentro del segmento, apostando por el confort, la eficiencia y una estética que se aleja de los compactos tradicionales.