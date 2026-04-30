Son peligrosas: estas bebidas no se deben llevar en el auto cuando hace mucho frío

Hay ciertos líquidos que se debe evitar en el vehículo cuando comienzan las temperaturas invernales. Todos los detalles.

Hay que tener cuidado con ciertas bebidas que llevamos en el auto en invierno. Foto: Freepik

Cuando las temperaturas bajan mucho en invierno, dejar bebidas dentro del auto puede convertirse en un problema más serio de lo que parece. Algunas latas o botellas pueden congelarse, aumentar su volumen y hasta explotar, generando daños en el interior del vehículo o ensuciando tapizados y paneles.

Entre los casos más frecuentes están las gaseosas y otras bebidas carbonatadas , que contienen dióxido de carbono disuelto bajo presión. En contextos de frío intenso —especialmente cuando la temperatura cae por debajo de cero durante varias horas— ese equilibrio cambia y puede generar presión interna suficiente para deformar o romper el envase.

Por eso, aunque llevar líquidos en el auto es una práctica habitual y recomendable para viajes largos o trayectos diarios, conviene saber cuáles son seguros y cuáles no durante los días más fríos del año.

Por qué las bebidas con gas pueden explotar dentro del auto

Las bebidas carbonatadas contienen CO2 disuelto bajo presión. Cuando la temperatura baja mucho, el líquido comienza a congelarse y aumenta su volumen, mientras el gas modifica su comportamiento dentro del envase cerrado. Ese proceso incrementa la presión interna.

Auto 4 Es peligroso olvidarse ciertas bebidas en el auto con bajas temperaturas. Freepik

Si el recipiente es una lata o una botella sellada, el material puede no resistir esa presión adicional. El resultado puede ser la deformación del envase o directamente su rotura, algo bastante común cuando el auto permanece estacionado varias horas a la intemperie durante la madrugada.

Además del daño en el envase, la explosión de una bebida puede ensuciar tapizados, alfombras o paneles interiores. En algunos casos incluso puede afectar componentes electrónicos del vehículo si el líquido alcanza zonas sensibles del habitáculo.

Qué bebidas conviene evitar dejar dentro del auto en invierno

Las bebidas que presentan mayor riesgo son aquellas que combinan gas con envases cerrados rígidos. Entre ellas se destacan:

Refrescos en lata o botella

Agua con gas

Cerveza

Bebidas energizantes

Café enlatado

Otras bebidas carbonatadas listas para consumir

Todas pueden congelarse si permanecen varias horas dentro del auto con temperaturas bajo cero. El riesgo aumenta especialmente cuando el vehículo queda estacionado en la calle durante la noche.

Auto 3 El agua sin gas no genera problemas si la dejamos en el auto con bajas temperaturas, pero si es gasificada, sí. Freepik

También es importante tener en cuenta que los alimentos enlatados pueden sufrir el mismo efecto de expansión por congelamiento. Aunque no siempre explotan, sí pueden deformarse o perder su hermeticidad.

Otros objetos que tampoco conviene dejar en el auto cuando hace mucho frío

Además de las bebidas con gas, existen otros elementos cotidianos que pueden dañarse o perder eficacia si quedan dentro del vehículo durante una noche fría.

Por ejemplo, algunos medicamentos pueden alterar su composición cuando se exponen a temperaturas extremas. Esto reduce su efectividad y, en ciertos casos, puede volverlos inutilizables.

Los dispositivos electrónicos también son sensibles al frío. Las baterías pueden descargarse más rápido, deformarse o incluso dañarse de forma permanente si quedan expuestas durante muchas horas a temperaturas bajo cero.

Incluso algunos alimentos y productos cerrados pueden expandirse al congelarse, lo que aumenta el riesgo de roturas dentro del habitáculo.

Qué bebidas sí se pueden llevar en el auto sin problemas en invierno

No todas las bebidas representan un riesgo cuando baja la temperatura. Existen opciones seguras que pueden transportarse sin inconvenientes incluso en jornadas muy frías.

El agua es una de las alternativas más recomendables. Aunque puede congelarse si la temperatura es extremadamente baja, no genera presión interna como las bebidas carbonatadas y por eso no explota. Los jugos sin gas también son una opción adecuada para llevar en el auto durante el invierno. Lo mismo ocurre con infusiones frías o bebidas deportivas, siempre que estén en envases resistentes.

En cualquier caso, una recomendación simple es evitar dejar líquidos dentro del vehículo durante muchas horas seguidas cuando el auto queda estacionado al aire libre. Del mismo modo que es considerado peligroso dejar botellas de plástico en el habitáculo. Son pequeños cuidados que ayudan a prevenir daños innecesarios y mantiene el interior del vehículo en buen estado durante toda la temporada de frío.