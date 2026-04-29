Volkswagen renovó el Polo, uno de sus modelos más icónicos: qué cambia y cuánto cuesta

Acaba de lanzarse mundialmente la séptima generación de uno de los modelos más importantes de la historia.

El Volkswagen Polo entró en una nueva era, la eléctrica. Con el lanzamiento de su séptima generación, el histórico hatchback da un giro clave: ahora es 100% eléctrico , ofrece más tecnología que nunca, seduce por su autonomía y llega con una propuesta que abarca lo mejor de su ADN, pero adaptado a los tiempos actuales.

Con más de 20 millones de unidades vendidas en todo el mundo , el Volkswagen Polo es uno de los modelos más importantes de la marca alemana y, por supuesto, de la industria. Por eso, su transformación es un hito no solo para la marca: esta vez, Volkswagen decidió reinventarlo por completo, apostando a la electrificación sin perder su esencia.

El resultado es el nuevo ID. Polo, un compacto que se posiciona como una de las puertas de entrada a la movilidad eléctrica dentro de la marca y que ya empieza a hacer ruido en Europa por su precio. Mantiene el nombre, pero cambia todo lo demás: diseño, mecánica y propuesta tecnológica. Desde la marca lo definen con una frase contundente: “El ID. Polo lleva a un ‘bestseller’ de Volkswagen a la era eléctrica”.

Nuevo ID. Polo II

Volkswagen Polo: cómo es el nuevo modelo eléctrico

El nuevo Volkswagen Polo está fabricado sobre la plataforma MEB+, la misma base utilizada por otros modelos eléctricos de la marca. Esto le permite ofrecer una mejor distribución del espacio, mayor eficiencia y un salto importante en tecnología.

En términos de motorización, el modelo contará con tres niveles de potencia:

85 kW (116 CV)

99 kW (135 CV)

155 kW (211 CV)

La versión más potente se destaca por su rendimiento, pero también por su autonomía, ya que llega hasta los 454 kilómetros según ciclo WLTP (declarado por la marca). Esto lo posiciona como uno de los eléctricos más equilibrados del segmento.

Volkswagen adelanta además la llegada de una versión GTI para 2027, que entregará 226 CV y marcará el desembarco definitivo de su familia deportiva en la era eléctrica.

Nuevo ID. Polo

En cuanto a las baterías, habrá dos opciones. Las versiones de entrada utilizarán baterías LFP de 37 kWh, mientras que las variantes superiores incorporarán baterías NMC de 52 kWh, con tiempos de carga rápida de entre 23 y 24 minutos para pasar del 10% al 80% .

Otro punto fuerte del nuevo Volkswagen Polo es su tamaño, ahora mejorado respecto a la generación anterior: mide poco más de 4 metros de largo, pero gracias a la nueva arquitectura de su concepción eléctrica ofrece más espacio interior y un baúl más grande, que pasa a 441 litros, un 25% más que el modelo anterior.

Diseño y tecnología del Volkswagen Polo

El rediseño del Volkswagen Polo fue concebido para el concepto que la marca alemana denomina estética “Pure Positive”, con líneas más limpias y una imagen más tecnológica.

Nuevo ID. Polo III

El interior es, tal vez, donde más se nota el salto generacional. El modelo incorpora un Digital Cockpit de 10 pulgadas y una pantalla central de hasta 13 pulgadas, con sistema de infoentretenimiento de última generación. Y suma soluciones innovadoras para su categoría como conducción con un solo pedal, sistema “Connected Travel Assist” con reconocimiento de semáforos, y función “Vehicle to Load”, que permite usar el auto como fuente de energía, entre otros avances.

En términos de confort, el nuevo Volkswagen Polo también sube la vara con la calidad de sus materiales y hasta con funciones propias de segmentos superiores, como asientos con masaje y sistema de sonido premium.

Cuánto cuesta el nuevo Volkswagen Polo

La marca alemana decidió posicionar al nuevo Polo con una estrategia de precios muy agresiva. En Europa, donde ya comenzó la preventa, el modelo arranca en torno a los 24.995 euros (lo que equivale a US$29.200), lo que lo posiciona como una opción relativamente accesible dentro del mundo eléctrico (su principal rival es el Renault 5 E-Tech).

Nuevo ID. Polo IV

Por su parte, las versiones más equipadas, como la variante Life con mayor potencia, alcanzan valores cercanos a los 33.795 euros.

Si bien todavía no hay confirmación oficial sobre su llegada a la Argentina, este tipo de lanzamientos anticipa el rumbo que tomará Volkswagen en los próximos años, con una gama cada vez más electrificada.