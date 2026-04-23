Cuánto sale un Volkswagen Polo 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Fue uno de los autos 0km más patentados en el primer trimestre y pelea frente a rivales fuertes en el segmento, como Peugeot 208 y Toyota Yaris.

El Volkswagen Polo reafirma su posición estratégica como uno de los pilares del segmento B en Argentina, consolidándose en el top 10 de los vehículos más patentados durante el primer trimestre de 2026. Producido en la planta de Taubaté, Brasil, este hatchback se mantiene como el modelo de entrada a gama de la marca alemana, con un perfil de usuario que busca su primer auto 0km. ¿Cuál es su valor actualizado en abril 2026?

En un ecosistema comercial altamente competitivo, el Polo ha sabido defender su cuota de mercado frente a rivales directos como el Peugeot 208 (de producción nacional) y el Toyota Yaris . Su éxito radica en una arquitectura sólida basada en la plataforma modular MQB, que le permite ofrecer niveles de seguridad y rigidez estructural superiores a la media de su categoría.

Tras la última reconfiguración de la gama, la oferta se concentra ahora en tres pilares bien definidos. La versión de entrada conserva el confiable motor aspirado 1.6 MSI de 110 CV, ideal para flotas y uso urbano intensivo. Por su parte, el escalón superior está dominado por la motorización 170 TSI (1.0 turbo de 3 cilindros), que prioriza el torque en bajas vueltas y la economía de combustible, asociada exclusivamente a una transmisión automática de seis marchas.

Volkswagen Polo: cómo le fue en los patentamientos en 2026

Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en marzo se patentaron 680 unidades del Volkswagen Polo, lo que le permitió mantenerse dentro del grupo de los modelos más vendidos del mercado local durante ese mes. Y en lo que respecta al acumulado anual, este hatchback del segmento B también muestra un volumen sostenido de patentamientos.

Ranking de los vehículos más patentados en Argentina (acumulado 2026 – ACARA)

Toyota Hilux – 7.819 unidades Peugeot 208 – 7.077 unidades Fiat Cronos – 7.042 unidades Ford Territory – 5.808 unidades Ford Ranger – 5.466 unidades Volkswagen Tera – 4.784 unidades Volkswagen Amarok – 4.490 unidades Chevrolet Tracker – 4.233 unidades Chevrolet Onix – 3.769 unidades Peugeot 2008 – 3.680 unidades Volkswagen Polo – 3.468 unidades

volkswagen polo Volkswagen Polo: cuál es su precio en abril 2026. VW Argentina

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Volkswagen Polo: ficha técnica y versiones

La gama del Volkswagen Polo en Argentina está pensada para cubrir un uso cotidiano, con un formato de hatchback urbano y un enfoque práctico. A nivel mecánico, combina una alternativa aspirada (más simple) y opciones turbo (más ágiles), con cajas manual o automática según versión.

Polo Track MSI : es la entrada de gama. Motor aspirado 1.6 MSI naftero, 110 CV y 155 Nm , con caja manual de 5 marchas . Apunta a costos contenidos, mantenimiento simple y un uso principalmente urbano.

Polo Comfortline 170 TSI AT : pasa al motor 1.0 turbo con 170 Nm de torque y caja automática de 6 marchas , con una respuesta más llena en ciudad y mejor elasticidad para sobrepasos.

Polo Highline 170 TSI AT: mantiene la misma mecánica turbo, pero suma un plus de terminaciones y equipamiento para quienes buscan un “B” más completo sin irse a otro segmento.

Volkswagen Polo El volante multifunción que equipa Volkswagen Polo. Volkswagen

En tecnología, el Polo se apoya en una propuesta ya conocida dentro de Volkswagen: pantalla multimedia grande con conectividad pensada para el día a día y un paquete de confort que varía por versión, manteniendo una oferta simple y bien escalonada.

Cuánto cuesta un Volkswagen Polo en abril 2026

Estos son los valores actualizados del Volkswagen Polo en Argentina para abril 2026: