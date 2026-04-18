Se viene un nuevo Toyota Corolla Cross: cómo será el próximo SUV que tendrá 7 asientos

La marca japonesa ya prepara una nueva edición su exitoso SUV, con nueva estética, más tecnología y mayor espacio interior.

El Toyota Corolla Cross se prepara para una renovación profunda, que implicará un salto importante en diseño, tecnología y su propuesta familiar. La gran novedad que empieza a asomar es que el modelo dejaría atrás su perfil más conservador para acercarse a una silueta más moderna, una mecánica electrificada más eficiente y la posibilidad de sumar una versión con 7 asientos , una variante que no abunda en el mercado y que podría aportarle un diferencial.

El actual Toyota Corolla Cross es uno de los SUV más fuertes de la marca en distintos mercados, y de los más elegidos por el público en Argentina. Según empezaron a filtrar los medios brasileños, país donde se fabrica, el futuro Toyota Corolla Cross crecería en tamaño. Ese aumento de dimensiones no solo serviría para mejorar la habitabilidad, sino también para incorporar una tercera fila de asientos.

Las versiones anticipadas por la prensa señalan que el próximo Toyota Corolla Cross podría incorporar una nueva generación de sistema híbrido con motor naftero 1.5, pensado para ofrecer más de 1.000 kilómetros de autonomía .

Tapa de la revista Best Car con el próximo Toyota Corolla Cross La tapa de la revista Best Car con el próximo Toyota Corolla Cross. Foto: Instagram @bestcar_magazine.

Toyota Corolla Cross: cómo será la nueva generación del SUV

Uno de los cambios más visibles del futuro Toyota Corolla Cross estaría en el diseño exterior: la idea sería acercarlo visualmente a vehículos como el Toyota RAV4, con una imagen más moderna y global.

Puertas adentro, el próximo Toyota Corolla Cross también daría un salto importante. Se habla de una consola completamente rediseñada, un tablero 100% digital y una pantalla multimedia de hasta 12,9 pulgadas. A eso se sumaría una nueva arquitectura tecnológica, con software más avanzado y una experiencia de conectividad superior a la actual. En este punto, Toyota parece decidida a actualizar uno de los aspectos donde hoy el mercado mayor actualización demanda: el nivel tecnológico del habitáculo.

En el plano mecánico, la gran apuesta sería un nuevo conjunto híbrido basado en un motor 1.5 naftero, con mejoras en consumo y rendimiento general. Si se confirman los datos que circulan en los medios brasileros, el futuro Toyota Corolla Cross podría superar la barrera de los 1.000 kilómetros de autonomía. A diferencia de una simple actualización estética, esta generación vendría acompañada por una evolución de fondo. Las primeras imágenes, evidencia de que el modelo apuntaría a ser global, las publicó la prensa japonesa.

Toyota Corolla Cross

Pero al parecer, la marca también planea una versión para quienes no sólo buscan ahorro en consumo, sino también mayor performace. La próxima generación del SUV sumaría una variante híbrida enchufable con la denominación GR Sport. Según los primeros datos, estaría equipada con el motor de 1.5 litros que funcionará en conjunto con motores eléctricos más potentes, para entregar hasta 202 caballos de fuerza, 80 CV más que la variante producida en la actualidad.

A nivel comercial, todavía no hay una fecha oficial de presentación global, pero se especula con que la nueva generación del Toyota Corolla Cross estaría prevista para 2028.

En ese contexto, el futuro Toyota Corolla Cross no solo buscará sostener el peso comercial que ya tiene el modelo actual, sino también ampliar su radio de acción. Con una fórmula que combine eficiencia híbrida, más autonomía, cabina moderna y eventualmente siete plazas, Toyota apunta a reforzar una receta que le viene dando resultado, pero llevándola a un nivel superior.