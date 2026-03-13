El clima en Neuquén

Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Es uno de los SUV más destacados del mercado argentino. Viene con motorización naftera e híbrida y caja automática en todas sus versiones.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross, un SUV exitoso en Argentina. Foto: Toyota

 Toyota

En un mercado tan pujante y competitivo como el de los SUV, Toyota Corolla Cross se destaca por una propuesta clara: fiabilidad, opciones de motorización naftera e híbrida, valor de reventa y una gama bien diferenciada para distintos perfiles de usuarios. ¿Cuál es su valor en marzo 2026?

El Toyota Corolla Cross es un SUV para el segmento C (compacto) y llega importado a nuestro país desde la planta de Sorocaba, en San Pablo, Brasil. Con una arquitectura robusta y una mecánica probada, se destaca por tener caja automática en todas sus versiones y por su versatilidad: es un vehículo pensado para el uso urbano y para los viajes largos en ruta, con buena autonomía y consumo.

Corolla Cross Interior
Así luce el interior de Toyota Corolla Cross.

Además, el Toyota Corolla Cross tiene un equipamiento de serie con siete airbags y varios Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS) que lo convierten hoy en día en el SUV más seguro de su categoría en Argentina. Entre sus competidores se destaca, principalmente. Ford Territory.

Toyota Corolla Cross: modelos y versiones en Argentina

La gama del Toyota Corolla Cross en Argentina está compuesta por seis versiones: dos nafteras, dos híbridas y una variante con estética y puesta a punto deportiva firmada por Gazoo Racing. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten plataforma con el sedán Corolla.

Las versiones nafteras usan un motor 2.0 de 170 CV y 200 Nm, con inyección mixta, caja automática CVT de 10 marchas simuladas y tracción delantera; una fórmula que busca suavidad de manejo y buen equilibrio entre consumo y prestaciones. Las híbridas combinan un motor 1.8 naftero con uno eléctrico, con 122 CV combinados, priorizando la eficiencia: menor consumo en ciudad, funcionamiento más silencioso y autonomía extendida gracias al sistema de auto recarga.

toyota-gr-corolla-cross
Toyota Corolla Cross GR-Sport, la versión deportiva de la gama.

En seguridad, toda la gama incorpora el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta y mantenimiento de carril, luces altas automáticas y otros ADAS, además de múltiples airbags, control de estabilidad, control de tracción y cámara de retroceso. Por dentro, todas las versiones traen pantalla multimedia de 10 pulgadas, y las más equipadas suman visión 360°, tapizados de cuero, techo panorámico y más confort.

Equipamiento por versiones del Toyota Corolla Cross

Corolla Cross XLI 2.0 CVT

  • Versión de entrada a gama
  • Llantas de aleación de 17’’
  • Pantalla táctil de 10’’ con conectividad
  • Seis airbags, control de estabilidad y de tracción
  • Asistente de arranque en pendiente y cámara trasera

Corolla Cross XEI 2.0 CVT

  • Suma climatizador automático
  • Espejos rebatibles eléctricamente
  • Mejor calidad de tapizados y terminaciones
  • Incorpora Toyota Safety Sense (ADAS principales)

Corolla Cross SEG 2.0 CVT

  • Llantas de 18’’
  • Tapizados de cuero
  • Sistema de visión 360°
  • Más recursos de confort y asistencias de conducción

Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT

  • Primera versión híbrida de la gama
  • Motor 1.8 naftero + motor eléctrico (122 CV combinados)
  • Llantas de 17’’ y climatizador automático
  • Toyota Safety Sense y foco en eficiencia de consumo

Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT

  • Tope de gama híbrido
  • Llantas de 18’’, tapizados de cuero y techo panorámico
  • Sistema de visión 360°, sensores delanteros y traseros
  • Monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero

Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT

  • Variante deportiva desarrollada por Gazoo Racing
  • Diseño exterior específico, paragolpes y llantas propias
  • Ajustes en suspensión y dirección para manejo más firme
  • Mantiene el motor 2.0 de 170 CV con caja CVT

Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro en marzo 2026

Estos son los precios de Toyota Corolla Cross con valor actualizado en marzo 2026:

  • Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000
  • Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000
  • Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000
  • Toyota Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT: $57.355.000
  • Toyota Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT: $63.684.000
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000

