Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Es uno de los SUV más destacados del mercado argentino. Viene con motorización naftera e híbrida y caja automática en todas sus versiones.
En un mercado tan pujante y competitivo como el de los SUV, Toyota Corolla Cross se destaca por una propuesta clara: fiabilidad, opciones de motorización naftera e híbrida, valor de reventa y una gama bien diferenciada para distintos perfiles de usuarios. ¿Cuál es su valor en marzo 2026?
El Toyota Corolla Cross es un SUV para el segmento C (compacto) y llega importado a nuestro país desde la planta de Sorocaba, en San Pablo, Brasil. Con una arquitectura robusta y una mecánica probada, se destaca por tener caja automática en todas sus versiones y por su versatilidad: es un vehículo pensado para el uso urbano y para los viajes largos en ruta, con buena autonomía y consumo.
Además, el Toyota Corolla Cross tiene un equipamiento de serie con siete airbags y varios Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS) que lo convierten hoy en día en el SUV más seguro de su categoría en Argentina. Entre sus competidores se destaca, principalmente. Ford Territory.
Toyota Corolla Cross: modelos y versiones en Argentina
La gama del Toyota Corolla Cross en Argentina está compuesta por seis versiones: dos nafteras, dos híbridas y una variante con estética y puesta a punto deportiva firmada por Gazoo Racing. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten plataforma con el sedán Corolla.
Las versiones nafteras usan un motor 2.0 de 170 CV y 200 Nm, con inyección mixta, caja automática CVT de 10 marchas simuladas y tracción delantera; una fórmula que busca suavidad de manejo y buen equilibrio entre consumo y prestaciones. Las híbridas combinan un motor 1.8 naftero con uno eléctrico, con 122 CV combinados, priorizando la eficiencia: menor consumo en ciudad, funcionamiento más silencioso y autonomía extendida gracias al sistema de auto recarga.
En seguridad, toda la gama incorpora el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta y mantenimiento de carril, luces altas automáticas y otros ADAS, además de múltiples airbags, control de estabilidad, control de tracción y cámara de retroceso. Por dentro, todas las versiones traen pantalla multimedia de 10 pulgadas, y las más equipadas suman visión 360°, tapizados de cuero, techo panorámico y más confort.
Equipamiento por versiones del Toyota Corolla Cross
Corolla Cross XLI 2.0 CVT
- Versión de entrada a gama
- Llantas de aleación de 17’’
- Pantalla táctil de 10’’ con conectividad
- Seis airbags, control de estabilidad y de tracción
- Asistente de arranque en pendiente y cámara trasera
Corolla Cross XEI 2.0 CVT
- Suma climatizador automático
- Espejos rebatibles eléctricamente
- Mejor calidad de tapizados y terminaciones
- Incorpora Toyota Safety Sense (ADAS principales)
Corolla Cross SEG 2.0 CVT
- Llantas de 18’’
- Tapizados de cuero
- Sistema de visión 360°
- Más recursos de confort y asistencias de conducción
Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT
- Primera versión híbrida de la gama
- Motor 1.8 naftero + motor eléctrico (122 CV combinados)
- Llantas de 17’’ y climatizador automático
- Toyota Safety Sense y foco en eficiencia de consumo
Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT
- Tope de gama híbrido
- Llantas de 18’’, tapizados de cuero y techo panorámico
- Sistema de visión 360°, sensores delanteros y traseros
- Monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero
Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT
- Variante deportiva desarrollada por Gazoo Racing
- Diseño exterior específico, paragolpes y llantas propias
- Ajustes en suspensión y dirección para manejo más firme
- Mantiene el motor 2.0 de 170 CV con caja CVT
Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro en marzo 2026
Estos son los precios de Toyota Corolla Cross con valor actualizado en marzo 2026:
- Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000
- Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000
- Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000
- Toyota Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT: $57.355.000
- Toyota Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT: $63.684.000
- Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000
Te puede interesar...
Leé más
Cuánto sale el Citroën Aircross 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026
¿Qué SUV híbrido me compro? Toyota Yaris Cross vs. Chery Tiggo 4
Formularon cargos al conductor de la Toyota Hilux por el choque en el que murieron dos policías en Plaza Huincul
Noticias relacionadas