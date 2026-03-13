A los tiros en Cutral Co: persecución permitió detener a un hombre que lesionó a otro

El hecho de violencia ocurrió a plena luz del día en las calles de Cutral Co. El agresor llevaba dos armas de fuego.

Un hombre fue demorado y le secuestraron dos armas de fuego luego de una peligrosa persecución con la Policía. El sospechoso estaba a los tiros en plena calle e hirió a otro hombre en el proceso. Qué se sabe.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde, en inmediaciones de calles 22 de Octubre y Ejército Argentino de la localidad de la comarca. La Policía informó que varios vecinos atemorizados tras escuchar las detonaciones, se comunicaron con el Centro de Operaciones Policiales para pedir intervención.

Al hacerse presentes en el lugar, efectivos observaron a un hombre que circulaba a alta velocidad en una motocicleta, quien sería el responsable de las detonaciones de arma de fuego, por lo que se inició una persecución.

El sospechoso huyó y tomó por calle 13 de Diciembre con los uniformados pisándole los talones. En su desesperación por alejarse, en el cruce con calle Buta Ranquil, perdió el control de su moto y terminó cayendo tras casi estrellarse contra un paredón, según contaron testigos ocasionales.

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Pero el hombre no se rindió: tras el accidente, intentó aún así huir a pie, pero fue reducido por los uniformados a pesar de poner resistencia. En el lugar se procedió al secuestro de dos armas de fuego —una pistola y un revólver— que se hallaron en su poder y de la motocicleta.

En paralelo, otro hombre resultó con una lesión leve en un pie producto de un disparo. Según manifestó a los efectivos, el incidente se habría originado tras un conflicto previo con el demorado. En un principio, trascendidos indicaban que se había tratado de un robo y que el agresor le habría quitado la motocicleta a la víctima tras herirlo de un disparo, pero este no sería el caso.

Personal de salud acudió al lugar para asistir al lesionado, pero este rechazó la atención médica y no habría querido formular denuncia.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 15°, con intervención de la Justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.

Cutral Co Comisaria 15 del Barrio Pampa (5).jpg Claudio Espinoza

De terror: empezaron a las piñas y terminaron a balazos en una plaza

Lamentablemente, los incidentes donde son protagonistas las armas de fuego se reiteran a diario y los pistoleros no tienen ningún reparo en utilizarlas en espacios públicos. El pasado martes, en horas de la madrugada, una pelea inicial a puños en la plaza de la Convivencia, en la ciudad de Plaza Huincul, se transformó en un ataque a tiros. Por suerte, la única persona que resultó herida fue atendida en el hospital de complejidad media y recibió el alta.

El hecho se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada y se presume que se trata de personas ligadas al ámbito delictivo. Por circunstancias que se desconocen, dos grupos protagonizaron una gresca a puñetazos. Sin embargo, el enfrentamiento se transformó de repente cuando uno de los involucrados se dirigió a un auto, marca Volkswagen Gol, y no dudó en tomar un arma de fuego y disparar. Un cómplice, ubicado a pocos metros, también se sumó y extrajo un arma de la cintura.

Como resultado del violento ataque a tiros, un joven fue alcanzado en una pierna y el glúteo, destacó el sitio Cutral Co al Instante.

Dos grupos protagonizaron una pelea a piñas y luego todo salió de control

Debido a los gritos y los estampidos de los disparos, la Policía neuquina no tardó en arribar al lugar y mientras tomaba conocimiento de la existencia de una persona herida, dispuso varias medidas para identificar a los pistoleros y concretar su detención.

Los autores del ataque a tiros fueron apresados y se llevó adelante el secuestro del auto en que se movilizaban. Hasta el momento, se desconoce si lograron incautar alguna de las armas de fuego utilizadas.