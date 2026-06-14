Disparó muy borracho desde una Amarok contra una vivienda: final inesperado en Centenario

Tres hombres a bordo de una camioneta protagonizaron un incidente y persecución con armas de fuego. El operativo fue en un salón de eventos en la zona de parcelas.

Otro episodio de alcohol, armas y una huida en camioneta terminó con tres hombres demorados y un arma secuestrada en la madrugada de este domingo en Centenario . El procedimiento policial se inició cerca de las 4 de la mañana, cuando efectivos del Departamento de Seguridad Metropolitana recibieron un llamado por un desorden en un salón de eventos ubicado en el sector de Las Parcelas.

El personal de seguridad del lugar informó a los uniformados que los ocupantes de una camioneta Volkswagen Amarok blanca habían efectuado presuntos disparos de arma de fuego momentos antes de darse a la fuga por la Avenida Traful . Con esos datos, los agentes desplegaron de inmediato un operativo de búsqueda que no tardó en dar resultado.

El vehículo fue localizado a pocas cuadras, en la intersección de calles Canadá y Traful . Al acercarse para identificar a sus ocupantes, los efectivos observaron a simple vista un arma de fuego en el interior del habitáculo, junto a varias vainas servidas que reforzaban la sospecha de que el arma había sido disparada.

Amarok_disparos_Centenario La Volkswagen Amarok desde donde se efectuaron los disparos en Centenario.

Los tres hombres que viajaban en la Amarok fueron demorados de inmediato y se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes. Luego intervino personal de la comisaría con jurisdicción en la zona, que trasladó a los involucrados y resguardó el vehículo para las diligencias judiciales.

Con más de 2,3 gramos de alcohol en sangre

Uno de los datos que marcó el tono del episodio fue el resultado del test de alcoholemia al que fue sometido el conductor: 2,30 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite máximo permitido. El número graficó el estado en que manejaba el hombre al momento de los supuestos disparos.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del hecho, establecer la procedencia del arma secuestrada y precisar si efectivamente se realizaron disparos contra alguna vivienda o predio. Los tres demorados quedaron a disposición de la justicia.

Lo atacaron entre varios hasta matarlo en Centenario

En tanto que un hombre fue atacado en plena calle, golpeado y herido con un arma blanca hasta morir. Por ese crimen hay cinco personas imputadas y la investigación todavía tiene medidas clave pendientes. La Justicia declaró compleja la causa y resolvió extender los plazos para que la fiscalía pueda avanzar con nuevas pericias.

La decisión se tomó este lunes durante una audiencia en la que la fiscal del caso, Lorena Juárez, y el asistente letrado Maximiliano Jávega pidieron más tiempo para completar la investigación por el homicidio de Adán Isla, ocurrido en Centenario. El juez de garantías Luis Giorgetti hizo lugar al planteo y prorrogó el plazo hasta el 10 de octubre.

El pedido del Ministerio Público Fiscal se basó en la cantidad de personas investigadas, la prueba que aún falta analizar y la necesidad de precisar qué rol habría cumplido cada uno de los imputados en el ataque. Para la acusación, todavía quedan medidas importantes para reconstruir con mayor detalle cómo se organizó y concretó la agresión.

Entre las diligencias que restan realizar, la fiscalía mencionó pericias sobre prendas secuestradas, extracción y análisis de información de teléfonos celulares, estudios sobre registros fílmicos y pericias psicológicas.