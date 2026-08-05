Polémico regreso con incidentes de los trapitos a la Ruta 7: "Estaba acostado en el asfalto"

Cuando parecía que una ordenanza había echado por tierra la presencia de los limpiavidrios , más popularmente conocidos como " trapitos ", esto no ocurrió así. Están de regreso en la zona de Centenario desde hace algunos días. Y ya denunciaron varios problemas.

Desde hace unos días ya se los puede ver en la Ruta 7, en el sector de los semáforos y las rotondas. "¡Volviste!", le dice un automovilista a una de las personas que tiene en su mano un palo y una botella, y al que a veces apodan "Messi", por el parecido físico al capitán de la selección. El muchacho está apostado siempre en el sector frente al cementerio.

Un lugar de alto tránsito y de peligro por las muertes ocurridas por accidentes de tránsito.

Se reportaron agresiones de limpiavidrios en los últimos días en Centenario.

A cuatro meses de entrada en vigencia de la ordenanza 10.398 que prohíbe los limpiavidrios en la ciudad de Centenario, otra vez algunos comenzaron a instalarse y los problemas surgieron de inmediato.

Trapitos en Centenario: regreso conflictivo y aguantaderos

El Consejo de Seguridad de la Municipalidad de Centenario quedó en stand by, al menos de manera transitoria, tras la renuncia de quien estaba a cargo, Claudio Pistagnesi. Estaba justamente encargado de coordinar esos procedimientos y operativos contra los trapitos, junto con la Policía de Neuquén.

Según pudo consignar Centenario Digital, se reportaron incidentes tras el regreso de los trapitos en estos días. Aparentemente, uno de los sujetos golpeó una camioneta que circulaba por el lugar, otro se acostó sobre el asfalto y dos conductores lograron esquivarlo de milagro. Además, estas personas se cruzan entre los vehículos generando tensión permanente y, entre bocinazos e insultos, la situación llega hasta la llegada de personal policial de la Comisaría Quinta.

Lo establecido en la ordenanza sancionada indica que, al detectar esta actividad, no solo efectivos policiales deben intervenir, sino inspectores municipales para decomisar los elementos utilizados. En caso de que la persona se niegue a retirarse, puede terminar demorada y se le inicia una causa.

Vecinos denunciaron que tienen un aguantadero

En la zona del ex loteo Cabezas, frente al desagüe y a la calle José Ianni, en uno de los desagües fue que colocaron nylons, maderas y otros elementos. Vecinos que todos los días circulan por allí indicaron que el lugar se transformó en un aguantadero.

También cerca de la pista de bicicletas han llevado pallets y han iniciado fogatas que por poco no terminaron incendiando la arboleda ubicada a la vera de la Ruta 7. Es una situación que empezó a verse en estos últimos días, y que parecía que ya estaba erradicada de todo el ejido. Pero no fue así.

Trascendió que los sujetos se niegan a ir al refugio nocturno que instaló la Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia de Neuquén, a cargo de Luciana Ortíz Luna, que funciona en el expeaje. Además, que uno de ellos tendría actualmente domicilio en una vivienda en la zona del Estadio de la Asociación Deportiva Centenario, por lo que no se encontraría en situación de calle.