Asistencia y socorro de una familia aislada por la nieve: cómo fue el operativo

Personal del Parque Nacional Nahuel Huapi llevó adelante un operativo de asistencia para llegar hasta una familia que permanecía aislada por la acumulación de nieve en la zona de Lago Espejo Chico , en el marco de las tareas que se desarrollan durante la temporada invernal para acompañar a pobladores rurales.

Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento fue realizado el sábado por el guardaparque de la Seccional Espejo , junto a integrantes del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de la Zona Norte–Villa Traful, tras un pedido de ayuda realizado por familiares de la familia Matuz.

Según detalló Diario Andino, la vivienda se encuentra sobre la Ruta Nacional 40 , en el Circuito de los Siete Lagos, a unos 2,5 kilómetros hacia el interior de la Seccional Espejo. Las intensas nevadas habían bloqueado completamente el acceso, impidiendo el ingreso por el camino habitual.

Para llegar hasta el lugar, el personal debió despejar manualmente todo el trayecto con palas y utilizar el apoyo de un camión URO, lo que permitió acceder de manera segura hasta la vivienda.

Una vez allí, los agentes entregaron víveres y medicamentos, además de constatar el estado de salud de las dos personas mayores que habitan el lugar. Según se informó, ambos se encontraban en buenas condiciones y continuarán siendo asistidos por sus familiares mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Desde el Parque Nacional señalaron que este tipo de operativos forman parte de las tareas habituales que desarrollan guardaparques y brigadistas durante el invierno, cuando las nevadas y el estado de los caminos dificultan el acceso a pobladores históricos y parajes alejados del área protegida.

Rescate extremo en Villa Pehuenia: cinco turistas siguieron el GPS y quedaron varados en la nieve

A principio de julio, un rescate extremo se registró durante la madrugada de este viernes, cuando dos camionetas quedaron atrapadas en la nieve sobre la Ruta Provincial 23, entre Pino Hachado y Villa Pehuenia. El operativo rescató a cinco turistas provenientes de Buenos Aires y Córdoba, que quedaron varados cuando intentaron ingresar a un camino cerrado.

La intervención comenzó alrededor de las 20 horas, cuando el personal de la sección "Pino Hachado" dependiente del Escuadrón 32 "Las Lajas" recibió el aviso sobre dos familias que habían quedado inmovilizadas por la acumulación de nieve, en un tramo intransitable. La emergencia coordinó un operativo especial con Gendarmería Nacional para llegar hasta el lugar de difícil acceso.

El personal de Gendarmería Nacional asistió al lugar, donde encontraron a las dos familias abordo de los dos vehículos pick up 4x4 en la ruta, a la altura del Paraje "Mallín Chileno" debido a los bardones de nieve en la calzada.

Ante la emergencia, se coordinó un operativo de rescate conformado por una patrulla motorizada y personal del Grupo de Especialistas de Alta Montaña (G.E.A.M) quienes se movilizaron de forma inmediata hacia el sitio indicado por el grupo.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a los visitantes, quienes permanecían en el interior de las camionetas, para resguardarse de las bajas temperaturas. El despliegue de los equipos de emergencia demandó seis horas de trabajo y el operativo finalizó a las 2 de la mañana, lo que permitió rescatar a las cinco personas: cuatro mayores de edad y un menor.

Según se informó, el acceso al sector presentó grandes dificultades debido a las condiciones del terreno. Por ese motivo, fue necesaria la intervención de un camión de gran porte de Gendarmería Nacional para extraer las camionetas de la placa de nieve, ya que las unidades de Bomberos Voluntarios no pudieron ingresar al sector donde estaban atrapadas.

Los turistas provenían de Pilar, en la provincia de Buenos Aires y de Córdoba capital. Según informaron los visitantes, el grupo estaba recorriendo la provincia de Neuquén y el sistema de navegación GPS los desvió hacia ese camino intransitable.