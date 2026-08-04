Pronostican fuertes tormentas, hasta 60 mm de lluvia y nevadas: la alerta del SMN

Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían complicar los viajes, las actividades al aire libre y la circulación por rutas.

El mal tiempo no da tregua: hay alerta amarilla por tormentas y nevadas en el país.

Algunas zonas del país han registrado mejoría de las condiciones climáticas en las últimas horas, pero ya se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos que traerán inestabilidad en varias regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una seria de alertas amarillas por tormentas y nevadas para este martes.

El aviso alcanza a diferentes sectores del país, donde se esperan condiciones meteorológicas que podrían complicar los viajes, las actividades al aire libre y la circulación por rutas.

El nivel amarillo indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Alerta por tormentas con lluvia intensa, granizo y ráfagas

El organismo indicó que rige una alerta amarilla por tormentas. Se esperan lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las áreas afectadaspor las tormentas serán: Formosa, Chaco y Corrientes.

Estas condiciones podrían generar anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad y dificultades para circular. El mayor riesgo se presentará durante el desarrollo de las tormentas más intensas.

Ante este escenario, se recomienda:

evitar permanecer en espacios abiertos.

alejarse de árboles y postes.

asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

no circular por calles inundadas.

Alerta por nevadas y posibles complicaciones en las rutas

Asimismo, está vigente otra alerta amarilla por nevadas, donde se prevén acumulaciones de nieve que podrían afectar la circulación vehicular y las actividades habituales.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco.

En las zonas de mayor altura, la nieve puede estar acompañada por viento, lo que podría provocar una fuerte reducción de la visibilidad. También existe riesgo de formación de hielo sobre la calzada, especialmente en rutas y caminos de montaña.

Las regiones afectadas son las zonas cordilleranas de las provincias de Río Negro y Chubut.

Por este motivo, quienes deban viajar deberán consultar previamente el estado de las rutas y de los pasos fronterizos. También será necesario llevar cadenas, abrigo, agua, alimentos y combustible suficiente.

Recomendaciones ante las tormentas y nevadas

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras metálicas.

Desconectar los aparatos eléctricos cuando ingrese agua a una vivienda.

Mantenerse alejado de ríos, arroyos y zonas bajas.

Consultar el estado de las rutas antes de viajar hacia la cordillera.

Llevar cadenas y respetar las indicaciones de las autoridades.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

La alerta continuará vigente durante este martes y podrá ser actualizada de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas. Por eso, se recomienda seguir únicamente los informes oficiales del SMN y las indicaciones de Protección Civil.