Alerta naranja por vientos de 100 km/h, hasta 50 mm de lluvia y fuertes nevadas

Se advierte además abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída de granizo.

El SMN anunció una alerta por lluvias y vientos vientos fuertes en varias zonas del país.

El inicio de la semana estará marcado por condiciones climáticas inestables, donde se registrará una baja de las temperaturas, y en las últimas horas se conocieron advertencia por la presencia de fuertes fenómenos en varias zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas, lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas para este lunes.

Según precisó el organismo nacional, se recomienda consultar periódicamente el estado de las alertas , debido a que puede actualizarse durante la jornada.

En las zonas alcanzadas por el nivel amarillo podrían registrarse fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. En tanto, una alerta naranja indica la posibilidad de eventos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente.

Tormentas y lluvias fuertes

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por fuertes tormentas, que podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Estas condiciones pueden provocar anegamientos en calles, acumulación de agua en sectores bajos y una reducción importante de la visibilidad en rutas y caminos. Las zonas afectadas son: Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

En tanto, el alerta por fuertes lluvias abarca la costa de Santa Cruz. El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad variable. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En las regiones bajo alerta se anticipan precipitaciones persistentes, con acumulados importantes en lapsos relativamente cortos.

Fuertes ráfagas en varias provincias

El viento también será uno de los protagonistas de la jornada. En las áreas alcanzadas por la advertencia podrían presentarse ráfagas capaces de ocasionar la caída de ramas, árboles, carteles, postes y otros objetos que no estén correctamente asegurados.

La zona cordillerana será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. La situación estará acompañada de nevadas con posible viento blanco.

Esta alerta rige para la zona oeste de Mendoza. Las autoridades recomendaron retirar o sujetar los elementos ubicados en balcones, patios y terrazas, además de circular con precaución.

En las rutas, las ráfagas laterales pueden provocar movimientos inesperados de los vehículos, especialmente en camionetas, colectivos, camiones y rodados con acoplados.

Alerta por nevadas en la Patagonia y la cordillera

El SMN también emitió alertas por nevadas de variada intensidad. La acumulación de nieve podría afectar la circulación en rutas y pasos fronterizos, además de generar hielo sobre la calzada y una fuerte reducción de la visibilidad.

En algunos sectores bajos, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.

Rige la alerta para el noroeste de Mendoza y el oeste de Neuquén, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco.

En tanto, el alerta se eleva a naranja en el centro de Mendoza, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.

Para quienes deban viajar, se recomienda verificar previamente el estado de las rutas, llevar cadenas, circular con vehículos preparados para hielo y nieve y respetar las indicaciones de las autoridades.

El SMN también aconseja ventilar periódicamente viviendas y vehículos para evitar la acumulación de monóxido de carbono, retirar con precaución la nieve acumulada sobre los techos y contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, documentos, abrigo, agua y un teléfono cargado.