Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en agosto de 2026

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares detalló los nuevos sueldos de las empleadas domésticas . ¿Cuánto se cobra por hora de limpieza en agosto 2026 ?

En marzo de 2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) -entidad que representa a las empleadas domésticas - alcanzó el último acuerdo paritario que incluyó incrementos salariales para el período comprendido entre abril y julio de 2026. Así, ¿cuánto se cobrará por hora de limpieza en agosto de 2026 ?

Cabe resaltar que luego del acuerdo mencionado más arriba -que fue incluido en la Resolución N° 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, y que fijó una serie de aumentos escalonados entre abril y julio de 2026- no hubo nuevas actualizaciones en los salarios de las empleadas domésticas .

Las empleadas domésticas que llevan a cabo tareas de limpieza perciben un salario por hora de entre $3.733,72 –con retiro- y $3.996,45 –sin retiro- en agosto de 2026 .

El último acuerdo paritario incluyó incrementos salariales para el período comprendido entre abril y julio de 2026.

Cabe señalar que el salario mensual correspondiente a una empleada doméstica que realiza tareas de limpieza es de $458.053,22 –con retiro- y de $505.302,76 –sin retiro-

Asimismo, cabe recordar que las empleadas domésticas que llevan a cabo tareas de limpieza están incluidas en la quinta categoría del convenio que nuclea al personal auxiliar de casas particulares. Se trata del denominado personal para tareas generales, que efectúa prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Por otra parte, es oportuno señalar que, de acuerdo al Convenio Colectivo que nuclea las trabajadores del sector doméstico, se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al 31% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

La escala salarial de las empleadas domésticas en agosto de 2026

En agosto de 2026, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $4.438,77.

Mensual: $553.725,91.

Sin retiro

Hora: $4.829,13.

Mensual: $612.673,11.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $4.223,25.

Mensual: $517.006,43.

Sin retiro

Hora: $4.597,18.

Mensual: $571.426,17.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.996,45.

Mensual: $505.302,76.

Las empleadas domésticas que llevan a cabo tareas de limpieza perciben un salario por hora de entre $3.733,72 –con retiro- y $3.996,45 –sin retiro- en agosto de 2026.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.996,45.

Mensual: $505.302,76.

Sin retiro

Hora: $4.435,86.

Mensual: $558.972,92.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora: $3.733,72.

Mensual: $458.053,22.

Sin retiro