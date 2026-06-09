Guía de aguinaldo para trabajadoras de casas particulares: todo sobre el SAC de junio 2026

Las empleadas domésticas recibirán en junio 2026 el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a la mitad de año. Cómo se calcula y cuándo se paga.

Las empleadas domésticas debidamente registradas de todo el país cobrarán en junio 2026 el Sueldo Anual Complementario (SAC)- más conocido como el aguinaldo - correspondiente a la mitad de año. Este pago se suma al aumento de los haberes de todas las categorías anunciado recientemente por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) .

Como sucede con los trabajadores en relación de dependencia de otros sectores, el aguinaldo de las empleadas domésticas no es una suma fija establecida, sino que el monto a cobrar dependerá de cada caso, de acuerdo a la categoría y las horas y los meses trabajados en el primer semestre del año.

De acuerdo a la normativa vigente, todas las empleadas domésticas que estén registradas formalmente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrán derecho a recibir aguinaldo en junio 2026. La fecha de cobro está fijada para la última jornada laboral del mes y el monto equivaldrá al 50% de la mayor remuneración mensual percibida en el primer semestre del año.

Ejemplo: si la trabajadora empezó a cumplir tareas hace seis meses y su mejor salario en ese semestre fue de $400.000, el aguinaldo se calcula con la siguiente fórmula: el mayor monto dividido por los 12 meses del año y multiplicado por los 6 meses del semestre (400.000/12x6), lo que arroja un valor de $200.000.

A-empleadas-domestica.png Solo las empleadas debidamente registradas ante ARCA tendrán derecho a cobrar aguinaldo.

Si una empleada doméstica no trabajó el semestre completo, ya sea porque comenzó sus tareas recientemente o porque se extinguió el contrato, el empleador debe pagar un proporcional por los meses trabajados.

Ejemplo: si la trabajadora empezó a cumplir tareas en marzo 2026 y su mejor salario en el primer semestre fue de $400.000, el aguinaldo se calcula con la siguiente fórmula: el mayor monto dividido por los 12 meses del año y multiplicado por los 4 meses que trabajó en el semestre (400.000/12x4), lo que arroja un valor de $133.000.

Con el nuevo aumento, cuánto cobran las empleadas domésticas por hora y por mes en junio 2026

El último acuerdo paritario anunciado por la CNTCP estableció subas escalonadas y acumulativas para los próximos cuatro meses. Los aumentos se distribuirán de la siguiente manera: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, definió que la suma no remunerativa de hasta $20.000, según la cantidad de horas trabajadas, se incorpore al básico en un 50% en abril y el restante 50% en julio. Y subió del 30% al 31% el adicional sobre el salario mínimo que se cobra por zona desfavorable.

Un hombre tendrá que pagar una altísima suma a su exmujer por realizar las labores domésticas.jpg Las empleadas domésticas de todas las categorías tendrán un aumento de 1,5% en junio.

Con el aumento de 1,5% correspondiente a junio 2026, así quedan los sueldos mínimos de todas las categorías en el sexto mes del año por hora y por mes (48 horas semanales), montos que serán clave para calcular el aguinaldo:

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 por mes

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $4.083,26 por hora y $ 499.868,2 por mes

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 por mes

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 por mes

Quinta categoría - personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.