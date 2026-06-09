Guía de aguinaldo para trabajadoras de casas particulares: todo sobre el SAC de junio 2026
Las empleadas domésticas recibirán en junio 2026 el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a la mitad de año. Cómo se calcula y cuándo se paga.
Las empleadas domésticas debidamente registradas de todo el país cobrarán en junio 2026 el Sueldo Anual Complementario (SAC)- más conocido como el aguinaldo- correspondiente a la mitad de año. Este pago se suma al aumento de los haberes de todas las categorías anunciado recientemente por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).
Como sucede con los trabajadores en relación de dependencia de otros sectores, el aguinaldo de las empleadas domésticas no es una suma fija establecida, sino que el monto a cobrar dependerá de cada caso, de acuerdo a la categoría y las horas y los meses trabajados en el primer semestre del año.
Cómo se calcula y cuándo cobran el aguinaldo de empleadas domésticas
De acuerdo a la normativa vigente, todas las empleadas domésticas que estén registradas formalmente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrán derecho a recibir aguinaldo en junio 2026. La fecha de cobro está fijada para la última jornada laboral del mes y el monto equivaldrá al 50% de la mayor remuneración mensual percibida en el primer semestre del año.
Ejemplo: si la trabajadora empezó a cumplir tareas hace seis meses y su mejor salario en ese semestre fue de $400.000, el aguinaldo se calcula con la siguiente fórmula: el mayor monto dividido por los 12 meses del año y multiplicado por los 6 meses del semestre (400.000/12x6), lo que arroja un valor de $200.000.
Si una empleada doméstica no trabajó el semestre completo, ya sea porque comenzó sus tareas recientemente o porque se extinguió el contrato, el empleador debe pagar un proporcional por los meses trabajados.
Ejemplo: si la trabajadora empezó a cumplir tareas en marzo 2026 y su mejor salario en el primer semestre fue de $400.000, el aguinaldo se calcula con la siguiente fórmula: el mayor monto dividido por los 12 meses del año y multiplicado por los 4 meses que trabajó en el semestre (400.000/12x4), lo que arroja un valor de $133.000.
Con el nuevo aumento, cuánto cobran las empleadas domésticas por hora y por mes en junio 2026
El último acuerdo paritario anunciado por la CNTCP estableció subas escalonadas y acumulativas para los próximos cuatro meses. Los aumentos se distribuirán de la siguiente manera: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, definió que la suma no remunerativa de hasta $20.000, según la cantidad de horas trabajadas, se incorpore al básico en un 50% en abril y el restante 50% en julio. Y subió del 30% al 31% el adicional sobre el salario mínimo que se cobra por zona desfavorable.
Con el aumento de 1,5% correspondiente a junio 2026, así quedan los sueldos mínimos de todas las categorías en el sexto mes del año por hora y por mes (48 horas semanales), montos que serán clave para calcular el aguinaldo:
Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.
- Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 por mes
- Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 por mes
Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.
- Con retiro: $4.083,26 por hora y $ 499.868,2 por mes
- Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 por mes
Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.
- $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes
Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.
- Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes
- Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 por mes
Quinta categoría - personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.
- Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 por mes
- Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes
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