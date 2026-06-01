Las trabajadoras de casas particulares de la quinta categoría recibirán un nuevo aumento. Cómo quedan sus sueldos y cuánto se paga la hora de limpieza en junio 2026 .

Empleadas domésticas con aumento salarial: el precio de la hora de limpieza en junio 2026, ¿cuánto se paga?

Las empleadas domésticas debidamente registradas de todo el país recibirán un nuevo aumento salarial en junio 2026, tras el último acuerdo de paritarias anunciado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Esto abarca a todas las categorías, incluyendo a quienes cumplen tareas de limpieza en los hogares.

El último entendimiento estableció subas escalonadas y acumulativas: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio .

Además, definió que la suma no remunerativa de hasta $20.000, según la cantidad de horas trabajadas, se incorpore al básico en un 50% en abril y el restante 50% en julio. Y subió del 30% al 31% el adicional sobre el salario mínimo que se cobra por zona desfavorable.

Cuánto cobran las empleadas de limpieza en junio 2026, por hora y por mes

Las empleadas domésticas que cumplan tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas forman parte de la quinta categoría, denominada Tareas Generales. Y es una de las más demandadas.

En junio 2026, sus ingresos por hora y por mes son los siguientes:

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 por mes

$3.600,66 por hora y $441.729,02 por mes Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes

picaporte puerta La empleadas domésticas que cumplen tareas de limpieza forman parte de la quinta categoría, la más demandada.

Los valores mensuales corresponden a trabajadoras que prestan servicios para un mismo empleador más de 24 horas semanales, y los jornales por hora representan el pago para quienes realizan tareas de esta actividad por menos horas a la semana.

Las trabajadoras de esta categoría, como todas las demás, también reciben un adicional por antigüedad, que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido, además de un 31% extra para quienes se desempeñen en zonas desfavorables.

Cómo quedan las demás categorías de empleadas domésticas en junio 2026

Así quedan los sueldos mínimos de las otras cuatro categorías en el sexto mes del año por hora y por mes (48 horas semanales), montos que serán clave para calcular el aguinaldo:

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 por mes

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $4.083,26 por hora y $ 499.868,2 por mes

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 por mes

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 por mes

Un hombre tendrá que pagar una altísima suma a su exmujer por realizar las labores domésticas.jpg El nuevo acuerdo salarial actualiza los haberes de las más de 1.3 millones de empleadas domésticas del país.

Qué empleadas domésticas cobrarán aguinaldo, cómo se calcula y cuándo se paga

En el caso puntual de las trabajadoras de casas particulares, tendrán derecho a recibir el Sueldo Anual Complementario (SAC) todas aquellas que estén registradas formalmente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Como sucede con todos los trabajadores en relación de dependencia, para definir el aguinaldo de las empleadas domésticas se toma el 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026. Y como el propio mes de junio tendrá un aumento, ese será el salario de referencia que se utilizará para calcular el SAC.

Las trabajadoras que no completaron el semestre de trabajo pero cumplieron funciones al menos un mes tendrán derecho a percibir un proporcional. Esto se calcula tomando el mejor ingreso mensual del semestre, dividiéndolo por 12 y multiplicándolo por la cantidad de meses trabajados.

En cuanto al plazo legal, la normativa establece que los empleadores deberán cumplir con el pago antes del 30 de junio, fecha que coincide con el cierre del primer semestre del año. Sin embargo, la legislación laboral contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para cumplir con la obligación sin quedar formalmente en infracción. De esta manera, los empleadores podrán pagar el aguinaldo hasta el 6 de julio de 2026.