¿Cómo saber si tengo que pagar el Impuesto a las Ganancias en mayo 2026? ARCA difundió las escalas

El organismo recaudador, ARCA , difundió los montos a partir de los cuales los trabajadores en relación de dependencia comienzan a tributar el Impuesto a la Ganancias en mayo 2026 .

ARCA mayo 2026: ¿cómo saber si tengo que pagar Impuesto a las Ganancias?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió las escalas del Impuesto a las Ganancias que, en mayo 2026 , afectará a cerca de un millón de trabajadores en relación de dependencia.

En enero pasado, la ARCA elevó un 14,29% el mínimo no imponible a partir del cual un trabajador comienza a pagar Ganancias. Este porcentaje no fue arbitrario, sino que se estableció en base a la inflación acumulada en el segundo semestre de 2025. Los nuevos montos regirán hasta junio próximo , permitiendo que los empleados puedan anticipar si quedarán alcanzados por el gravamen y cuánto se les retendrá.

Este tributo solo alcanza a los trabajadores en relación de dependencia –ya sean públicos o privados- cuyos ingresos superan un determinado umbral. Ese piso también depende de la situación familiar del contribuyente y se calcula tomando en cuenta el salario bruto y luego restando aportes previsionales y otras deducciones personales.

Impuesto a la Ganancias. Todas las escalas de Ganancias subieron más de 14% en enero pasado.

En mayo 2026, estos son los límites a partir de los cuales un empleado comienza a tributar:

Soltero sin hijos: desde $2.488.942 netos por mes.

desde $2.488.942 netos por mes. Soltero con un hijo : desde $2.692.757 millones netos por mes.

: desde $2.692.757 millones netos por mes. Soltero con dos hijos : desde $2.896.573 millones netos por mes.

: desde $2.896.573 millones netos por mes. Casado con dos hijos: desde $3.300.726 millones netos por mes.

A partir de esos valores, se aplica una escala de retención que va del 5% al 35%:

Hasta $2 millones: 5%

Entre $2 y $4 millones: 9%

Entre $4 y $6 millones: 12%

Entre $6 y $9 millones: 15%

Entre $9 y $18 millones: 19%

Entre $18 y $27 millones: 23%

Entre $27 y $40,5 millones: 27%

Entre $40,5 y $60,7 millones: 31%

Más de $60,7 millones: 35%

Cuáles son los valores de las deducciones personales en mayo 2026

La ARCA también difundió las deducciones en conceptos como cónyuge, hijos e hijos con discapacidad. Los valores muestran una progresión mensual acumulada a lo largo del semestre.

ARCA ex afip Las retenciones de ARCA por Ganancias también pueden variar por la situación familiar del contribuyente.

Así serán los montos en mayo y junio, antes de la nueva actualización:

Mayo:

Ganancia no imponible: $2.146.584,38

Cónyuge: $2.021.651,94

Hijo: $1.019.526,45

Hijo incapacitado: $2.039.052,90

Deducción especial: $7.513.045,32

Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $8.586.337,51

Deducción especial apartado 2: $10.303.605,01

Junio:

Ganancia no imponible: $2.575.901,25

Cónyuge: $2.425.982,33

Hijo: $1.223.431,74

Hijo incapacitado: $2.446.863,48

Deducción especial: $9.015.654,38

Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $10.303.605,01

Deducción especial apartado 2: $12.364.326,01

Las nuevas escalas del monotributo y hasta cuánto llegan en mayo 2026

Luego de la última actualización del 14,28%, la ARCA publicó las escalas del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, popularmente conocido como monotributo. Su estructura prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K y cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál inscribirse. En base a este monto, se establece la cuota mensual.

Los topes anuales que rigen en mayo 2026 son los siguientes:

Categoría A: hasta $10.277.988

hasta $10.277.988 Categoría B: hasta $15.058.447

hasta $15.058.447 Categoría C: hasta $21.113.865

hasta $21.113.865 Categoría D: hasta $26.212.853

hasta $26.212.853 Categoría E: hasta $30.840.480

hasta $30.840.480 Categoría F: hasta $38.624.048

hasta $38.624.048 Categoría G: hasta $46.277.093

hasta $46.277.093 Categoría H: hasta $70.113.407

hasta $70.113.407 Categoría I: hasta $78.479.216

hasta $78.479.216 Categoría J: hasta $89.872.640

hasta $89.872.640 Categoría K: hasta $108.357.084

Monotributo.jpg El monotributo tuvo una actualización de poco más del 14% a principios de 2026.

La cuota mensual –compuesta por el impuesto integrado, el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la obra social- quedó establecida en estos montos según la categoría: