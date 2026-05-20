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¿Cómo saber si tengo que pagar el Impuesto a las Ganancias en mayo 2026? ARCA difundió las escalas

El organismo recaudador, ARCA, difundió los montos a partir de los cuales los trabajadores en relación de dependencia comienzan a tributar el Impuesto a la Ganancias en mayo 2026.

ARCA mayo 2026: ¿cómo saber si tengo que pagar Impuesto a las Ganancias?

ARCA mayo 2026: ¿cómo saber si tengo que pagar Impuesto a las Ganancias?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió las escalas del Impuesto a las Ganancias que, en mayo 2026, afectará a cerca de un millón de trabajadores en relación de dependencia.

En enero pasado, la ARCA elevó un 14,29% el mínimo no imponible a partir del cual un trabajador comienza a pagar Ganancias. Este porcentaje no fue arbitrario, sino que se estableció en base a la inflación acumulada en el segundo semestre de 2025. Los nuevos montos regirán hasta junio próximo, permitiendo que los empleados puedan anticipar si quedarán alcanzados por el gravamen y cuánto se les retendrá.

Quiénes pagarán Impuesto a las Ganancias en mayo 2026, según ARCA

Este tributo solo alcanza a los trabajadores en relación de dependencia –ya sean públicos o privados- cuyos ingresos superan un determinado umbral. Ese piso también depende de la situación familiar del contribuyente y se calcula tomando en cuenta el salario bruto y luego restando aportes previsionales y otras deducciones personales.

Impuesto a la Ganancias.
Todas las escalas de Ganancias subieron más de 14% en enero pasado.

Todas las escalas de Ganancias subieron más de 14% en enero pasado.

En mayo 2026, estos son los límites a partir de los cuales un empleado comienza a tributar:

  • Soltero sin hijos: desde $2.488.942 netos por mes.
  • Soltero con un hijo: desde $2.692.757 millones netos por mes.
  • Soltero con dos hijos: desde $2.896.573 millones netos por mes.
  • Casado con dos hijos: desde $3.300.726 millones netos por mes.

A partir de esos valores, se aplica una escala de retención que va del 5% al 35%:

  • Hasta $2 millones: 5%
  • Entre $2 y $4 millones: 9%
  • Entre $4 y $6 millones: 12%
  • Entre $6 y $9 millones: 15%
  • Entre $9 y $18 millones: 19%
  • Entre $18 y $27 millones: 23%
  • Entre $27 y $40,5 millones: 27%
  • Entre $40,5 y $60,7 millones: 31%
  • Más de $60,7 millones: 35%

Cuáles son los valores de las deducciones personales en mayo 2026

La ARCA también difundió las deducciones en conceptos como cónyuge, hijos e hijos con discapacidad. Los valores muestran una progresión mensual acumulada a lo largo del semestre.

ARCA ex afip
Las retenciones de ARCA por Ganancias también pueden variar por la situación familiar del contribuyente.

Las retenciones de ARCA por Ganancias también pueden variar por la situación familiar del contribuyente.

Así serán los montos en mayo y junio, antes de la nueva actualización:

Mayo:

  • Ganancia no imponible: $2.146.584,38
  • Cónyuge: $2.021.651,94
  • Hijo: $1.019.526,45
  • Hijo incapacitado: $2.039.052,90
  • Deducción especial: $7.513.045,32
  • Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $8.586.337,51
  • Deducción especial apartado 2: $10.303.605,01

Junio:

  • Ganancia no imponible: $2.575.901,25
  • Cónyuge: $2.425.982,33
  • Hijo: $1.223.431,74
  • Hijo incapacitado: $2.446.863,48
  • Deducción especial: $9.015.654,38
  • Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $10.303.605,01
  • Deducción especial apartado 2: $12.364.326,01

Las nuevas escalas del monotributo y hasta cuánto llegan en mayo 2026

Luego de la última actualización del 14,28%, la ARCA publicó las escalas del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, popularmente conocido como monotributo. Su estructura prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K y cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál inscribirse. En base a este monto, se establece la cuota mensual.

Los topes anuales que rigen en mayo 2026 son los siguientes:

  • Categoría A: hasta $10.277.988
  • Categoría B: hasta $15.058.447
  • Categoría C: hasta $21.113.865
  • Categoría D: hasta $26.212.853
  • Categoría E: hasta $30.840.480
  • Categoría F: hasta $38.624.048
  • Categoría G: hasta $46.277.093
  • Categoría H: hasta $70.113.407
  • Categoría I: hasta $78.479.216
  • Categoría J: hasta $89.872.640
  • Categoría K: hasta $108.357.084
Monotributo.jpg
El monotributo tuvo una actualización de poco más del 14% a principios de 2026.

El monotributo tuvo una actualización de poco más del 14% a principios de 2026.

La cuota mensual –compuesta por el impuesto integrado, el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la obra social- quedó establecida en estos montos según la categoría:

  • Categoría A: $42.386,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)
  • Categoría B: $48.250,78 (tanto para servicios como para venta de bienes)
  • Categoría C: $56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes
  • Categoría D: $72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes
  • Categoría E: $102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes
  • Categoría F: $129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes
  • Categoría G: $197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes
  • Categoría H: $447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes
  • Categoría I: $824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes
  • Categoría J: $999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes
  • Categoría K: $1.381.687,90 para prestación de servicios y $600.879,51 para venta de bienes

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