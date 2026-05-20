¿Cómo saber si tengo que pagar el Impuesto a las Ganancias en mayo 2026? ARCA difundió las escalas

El organismo recaudador, ARCA, difundió los montos a partir de los cuales los trabajadores en relación de dependencia comienzan a tributar el Impuesto a la Ganancias en mayo 2026.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió las escalas del Impuesto a las Ganancias que, en mayo 2026, afectará a cerca de un millón de trabajadores en relación de dependencia.
En enero pasado, la ARCA elevó un 14,29% el mínimo no imponible a partir del cual un trabajador comienza a pagar Ganancias. Este porcentaje no fue arbitrario, sino que se estableció en base a la inflación acumulada en el segundo semestre de 2025. Los nuevos montos regirán hasta junio próximo, permitiendo que los empleados puedan anticipar si quedarán alcanzados por el gravamen y cuánto se les retendrá.
Quiénes pagarán Impuesto a las Ganancias en mayo 2026, según ARCA
Este tributo solo alcanza a los trabajadores en relación de dependencia –ya sean públicos o privados- cuyos ingresos superan un determinado umbral. Ese piso también depende de la situación familiar del contribuyente y se calcula tomando en cuenta el salario bruto y luego restando aportes previsionales y otras deducciones personales.
En mayo 2026, estos son los límites a partir de los cuales un empleado comienza a tributar:
- Soltero sin hijos: desde $2.488.942 netos por mes.
- Soltero con un hijo: desde $2.692.757 millones netos por mes.
- Soltero con dos hijos: desde $2.896.573 millones netos por mes.
- Casado con dos hijos: desde $3.300.726 millones netos por mes.
A partir de esos valores, se aplica una escala de retención que va del 5% al 35%:
- Hasta $2 millones: 5%
- Entre $2 y $4 millones: 9%
- Entre $4 y $6 millones: 12%
- Entre $6 y $9 millones: 15%
- Entre $9 y $18 millones: 19%
- Entre $18 y $27 millones: 23%
- Entre $27 y $40,5 millones: 27%
- Entre $40,5 y $60,7 millones: 31%
- Más de $60,7 millones: 35%
Cuáles son los valores de las deducciones personales en mayo 2026
La ARCA también difundió las deducciones en conceptos como cónyuge, hijos e hijos con discapacidad. Los valores muestran una progresión mensual acumulada a lo largo del semestre.
Así serán los montos en mayo y junio, antes de la nueva actualización:
Mayo:
- Ganancia no imponible: $2.146.584,38
- Cónyuge: $2.021.651,94
- Hijo: $1.019.526,45
- Hijo incapacitado: $2.039.052,90
- Deducción especial: $7.513.045,32
- Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $8.586.337,51
- Deducción especial apartado 2: $10.303.605,01
Junio:
- Ganancia no imponible: $2.575.901,25
- Cónyuge: $2.425.982,33
- Hijo: $1.223.431,74
- Hijo incapacitado: $2.446.863,48
- Deducción especial: $9.015.654,38
- Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $10.303.605,01
- Deducción especial apartado 2: $12.364.326,01
Las nuevas escalas del monotributo y hasta cuánto llegan en mayo 2026
Luego de la última actualización del 14,28%, la ARCA publicó las escalas del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, popularmente conocido como monotributo. Su estructura prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K y cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál inscribirse. En base a este monto, se establece la cuota mensual.
Los topes anuales que rigen en mayo 2026 son los siguientes:
- Categoría A: hasta $10.277.988
- Categoría B: hasta $15.058.447
- Categoría C: hasta $21.113.865
- Categoría D: hasta $26.212.853
- Categoría E: hasta $30.840.480
- Categoría F: hasta $38.624.048
- Categoría G: hasta $46.277.093
- Categoría H: hasta $70.113.407
- Categoría I: hasta $78.479.216
- Categoría J: hasta $89.872.640
- Categoría K: hasta $108.357.084
La cuota mensual –compuesta por el impuesto integrado, el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la obra social- quedó establecida en estos montos según la categoría:
- Categoría A: $42.386,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría B: $48.250,78 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría C: $56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes
- Categoría D: $72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes
- Categoría E: $102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes
- Categoría F: $129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes
- Categoría G: $197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes
- Categoría H: $447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes
- Categoría I: $824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes
- Categoría J: $999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes
- Categoría K: $1.381.687,90 para prestación de servicios y $600.879,51 para venta de bienes
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