ARCA premia con dinero a algunos monotributistas: quiénes lo cobran en 2026

El organismo recaudador, ARCA, premia a algunos monotributistas adheridos al Régimen Simplificado. De qué se trata.
Muchos contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado –popularmente conocido como monotributo- recibieron en las últimas semanas un reintegro de dinero por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-exAFIP). No se trata de un error ni de un pago extraordinario discrecional, sino más bien que es un “premio” por parte del organismo recaudador.
Quiénes reciben el "premio" por parte de ARCA 2026
El beneficio consiste en la devolución de parte de una cuota del monotributo a aquellas personas que pagaron regularmente durante todo 2025. La devolución cubre solo un mes del componente impositivo, es decir, deja afuera tanto el aporte jubilatorio como la obra social. Por ello, el monto no es igual para todos y varía según la escala de cada contribuyente.
Quiénes pueden acceder al reintegro de ARCA y cómo se cobra
El denominado “reintegro a cumplidores” está destinado a los monotributistas que cumplieron en tiempo y forma con el pago mensual de la cuota del régimen simplificado durante los 12 meses del año.
En estos casos, la devolución será el total impositivo equivalente a un mes. Y cuando se trate de inicio de actividad o de un período calendario irregular, el reintegro será del 50%, siempre que la cantidad de meses pagados en tiempo y forma sea entre seis y once.
Una de las claves es que este beneficio solo alcanza a aquellos que abonaron únicamente mediante débito directo en cuenta bancaria o débito automático en tarjeta de crédito. Otro detalle importante es que no es necesario hacer ningún trámite extra: cumplidos los requisitos, el importe se acredita automáticamente en el mismo método de pago elegido por el contribuyente para hacer los pagos mensuales.
Desde su página oficial, ARCA precisa que los reintegros se realizan en marzo de cada año. Sin embargo, en la práctica, en 2026 se registraron acreditaciones en abril, más precisamente después de la segunda mitad del mes.
Cuáles son los topes de cada categoría del monotributo en abril 2026
La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto. En base a este monto, se establece la cuota mensual. Cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál de las categorías inscribirse. Los topes anuales que rigen en abril 2026 tras la última actualización son los siguientes:
- Categoría A: hasta $10.277.988
- Categoría B: hasta $15.058.447
- Categoría C: hasta $21.113.865
- Categoría D: hasta $26.212.853
- Categoría E: hasta $30.840.480
- Categoría F: hasta $38.624.048
- Categoría G: hasta $46.277.093
- Categoría H: hasta $70.113.407
- Categoría I: hasta $78.479.216
- Categoría J: hasta $89.872.640
- Categoría K: hasta $108.357.084
De cuánto es la cuota del monotributo en abril 2026, según ARCA
La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría:
- Categoría A: $42.386,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría B: $48.250,78 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría C: $56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes
- Categoría D: $72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes
- Categoría E: $102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes
- Categoría F: $129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes
- Categoría G: $197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes
- Categoría H: $447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes
- Categoría I: $824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes
- Categoría J: $999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes
- Categoría K: $1.381.687,90 para prestación de servicios y $600.879,51 para venta de bienes
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