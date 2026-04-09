El organismo recaudador, ARCA , estableció el tope de todas las categorías del Régimen Simplificado y el monto de la cuota mensual tras la última actualización.

Las nuevas escalas del Monotributo en abril 2026: topes actualizados de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA , ex AFIP) confirmó los topes en las escalas y los montos de las cuotas mensuales de todas las categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido popularmente como el monotributo para abril 2026, luego de la última actualización dispuesta por el organismo recaudador.

El monotributo ajusta los montos de sus categorías cada seis meses , teniendo en cuenta la inflación acumulada en ese período. En febrero pasado, la ARCA estableció un incremento en el tope de todas las escalas de 14,28% , según el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) entre julio y diciembre de 2025.

Los contribuyentes tuvieron tiempo hasta el pasado 5 de febrero para analizar sus ingresos y determinar si se mantenían dentro de los límites de su categoría o debían saltar a una mayor. Si la ARCA detecta incongruencias , puede avanzar con recategorizaciones de oficio , además de multas y otras sanciones. Por lo pronto, la próxima actualización será en agosto .

monotributo El nuevo sistema convierte los tributos municipales en un único impuesto mensual para los monotributistas, por categorías según facturación y actividad, y sin necesidad de declaraciones juradas.

Cuáles son los topes de cada categoría del monotributo en abril 2026

La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto. En base a este monto, se establece la cuota mensual.

Cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál de las categorías inscribirse. Los topes anuales que rigen en abril 2026 son los siguientes:

Categoría A: hasta $10.277.988

hasta $10.277.988 Categoría B: hasta $15.058.447

hasta $15.058.447 Categoría C: hasta $21.113.865

hasta $21.113.865 Categoría D: hasta $26.212.853

hasta $26.212.853 Categoría E: hasta $30.840.480

hasta $30.840.480 Categoría F: hasta $38.624.048

hasta $38.624.048 Categoría G: hasta $46.277.093

hasta $46.277.093 Categoría H: hasta $70.113.407

hasta $70.113.407 Categoría I: hasta $78.479.216

hasta $78.479.216 Categoría J: hasta $89.872.640

hasta $89.872.640 Categoría K: hasta $108.357.084

De cuánto es la cuota del monotributo en abril 2026, según ARCA

La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social.

Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría:

Categoría A: $42.386,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)

$42.386,74 (tanto para servicios como para venta de bienes) Categoría B: $48.250,78 (tanto para servicios como para venta de bienes)

$48.250,78 (tanto para servicios como para venta de bienes) Categoría C: $56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes

$56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes Categoría D: $72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes

$72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes Categoría E: $102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes

$102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes Categoría F: $129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes

$129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes Categoría G: $197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes

$197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes Categoría H: $447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes

$447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes Categoría I: $824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes

$824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes Categoría J: $999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes

$999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes Categoría K: $1.381.687,90 para prestación de servicios y $600.879,51 para venta de bienes

ARCA ex afip La ARCA puede recategorizar de oficia, además de aplicar multas y sanciones, si detecta incongruencias.

Qué es y cuáles son los requisitos para inscribirse al monotributo

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes es un mecanismo que ofrece la ARCA que unifica el pago de IVA y Ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social. De esta manera, solamente con una cuota mensual, se cumple con las obligaciones tributarias. Pueden ser monotributistas aquellas personas que vendan productos o presten servicios.

La ARCA establece una serie de requisitos para poder adherirse al régimen simplificado. Los más importantes son: