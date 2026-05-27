¿Estudiante en busca de un intercambio? el programa de becas para ir a Japón ya abrió inscripciones 2026

La convocatoria 2026 ya está vigente. Enterate cómo inscribirte y qué requisitos tienen para aplicar.

La embajada de Japón en Argentina abrió inscripciones para su programa de becas 2026

El Gobierno de Japón anuncia una nueva convocatoria de becas de estudio para argentinos que deseen formarse en universidades e instituciones académicas japonesas. El programa, impulsado por el Ministerio de Educación , permite acceder a carreras terciarias, universitarias, programas de posgrado y perfeccionamiento docente con financiamiento integral.

62 años atrás llegó el primer becario argentino a Japón, desde entonces, más de 578 estudiantes y profesionales argentinos participaron de esta experiencia académica y cultural la cual hoy es considerado como uno de los programas de intercambio educativo más prestigiosos del mundo.

“Cada nueva convocatoria representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el vínculo entre Japón y Argentina a través de la educación y el intercambio cultural . Nos entusiasma ver cómo crece año tras año el interés de jóvenes y profesionales argentinos por conocer Japón desde adentro, formarse en sus universidades y vivir una experiencia transformadora”, explica Noemí Murakami encargada de becas de la Embajada del Japón en Argentina.

Las becas están dirigidas a estudiantes y graduados argentinos de distintas disciplinas y contemplan diferentes categorías académicas según el perfil del postulante y otorgan la posibilidad de la posibilidad de realizar carreras terciarias, universitarias o de posgrado, además de perfeccionamiento docente en universidades japonesas. Los candidatos seleccionados podrán viajar a Japón para comenzar sus estudios en universidades o institutos designados por el gobierno japonés.

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Qué incluye el programa

El programa contempla cobertura integral que incluye:

Pasaje aéreo ida y vuelta

Matrícula y cuotas universitarias

Examen de ingreso

Asignación mensual para alojamiento, alimentación, transporte y gastos personales

Seguro médico

Esta experiencia ofrece a los becarios no sólo la posibilidad de desarrollar y expandir sus conocimientos, sino de vivir un intercambio cultural y social de calidad adentrándose en la sociedad japonesa y afianzado el vínculo entre ambas naciones.

El proceso para ser seleccionado

Los postulantes que se presenten deberán pasar por un proceso de evaluaciones y entrevistas, y aquellos que sean seleccionados, viajarán a Japón a comienzos del primer semestre en abril o del segundo en octubre para comenzar sus estudios académicos en las universidades o institutos designados.

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Actualmente, cerca de diez argentinos viajan cada año a Japón a través de estas becas. Dependiendo del programa y la institución académica, cada beneficiario podría recibir una suma equivalente de hasta 15 millones de pesos anuales, incluida la cobertura médica.

Agustín Pinchevsky, ex becario de la carrera de traducción e interpretación con orientación en negocios, en el Bunka Institute of Language (BIL) de Tokio, comparte su experiencia: “Estudiar en un país con una cultura tan interesante y distinta a la propia representó un gran desafío, pero también me trajo un sinnúmero de vivencias únicas e inolvidables. Hice nuevos amigos de todas partes del mundo, aprendí sobre el idioma y la cultura japonesa bajo la tutela de docentes maravillosos".

Mariana Varela, quien realizó una maestría de 2 años en Media & Governance con orientación en ciberinformática en Keio University cuenta que “más allá de lo académico, fue una experiencia que definió mi camino profesional. Desde mi regreso a Argentina trabajo en UX Research y hoy lidero el departamento de Investigación de Experiencia de Usuario en Banco Santander.”

Tipos de becas

Beca de posgrado– “Kenkyuryugaku” (1 ½ año o 2 años)

Permite realizar investigaciones académicas durante año y medio o dos años en áreas de estudio que se desarrollen en universidades japonesas, con el objetivo de completar una maestría, doctorado o especialización. Incluye un curso de seis meses de idioma japonés.

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Requisitos:

a) Nacionalidad argentina.

b) Edad: hasta 34 años.

c) Graduado universitario (licenciatura o equivalente).

d) Haber completado por lo menos 16 años de educación (entre primario, secundario y universitario).

e) El tema de investigación elegido debe estar relacionado con su profesión

Beca para carrera universitaria – “Gakubu” (5 años)

Permite realizar una carrera de grado en una universidad japonesa en el área de estudio elegido (Humanidades, Ciencias Sociales, Exactas o Naturales). Incluye un año de japonés intensivo.

Requisitos:

a) Nacionalidad argentina.

b) Edad: 17 años cumplidos, hasta 24 años.

c) Haber completado por lo menos 12 años de educación (entre primaria y secundaria) o estar cursando el último año de la escuela secundaria.

Beca técnica – “Senshugakko” (3 años)

Permite realizar una carrera terciaria en Japón dentro de las siguientes áreas de estudio: tecnología, cuidado personal, nutrición, educación, bienestar, comercio, moda, economía del hogar, cultura y educación general. Incluye un año de japonés intensivo y dos años de estudios terciarios.

Requisitos:

a) Nacionalidad argentina.

b) Edad: 17 años cumplidos, hasta 24 años.

c) Haber completado por lo menos 12 años de educación (entre primaria y secundaria) o estar cursando el último año de la secundaria.