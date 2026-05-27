Habló la madre de Agostina, la adolescente desaparecida: "mi hija confiaba en él"

La adolescente cordobesa de 14 años sigue desaparecida y su mamá aseguró que el principal sospechoso “conoce muy bien” a sus hijos.

La madre de Agostina afirmó que ella confiaba en el sospechoso y que sus hijos lo querían.

La desaparición de Agostina Vega , una adolescente de 14 años de Córdoba, mantiene en vilo a su familia mientras avanza la búsqueda y crecen las dudas alrededor de un hombre cercano al entorno familiar. En las últimas horas, Melisa Heredia, madre de la menor, habló públicamente y aseguró que sospecha de un amigo suyo que habría tenido contacto con la chica antes de que desapareciera.

En una entrevista con C5N, la mujer sostuvo que no cree que su hija haya tomado sola la decisión de irse y afirmó que alguien pudo haber influido sobre ella. “Este hombre para mí, el único sospechoso que hay hasta ahora, la convenció de alguna forma para que mi hija se vaya sin decirme a dónde”, expresó.

El detenido se llama Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años años y es amigo de la madre de Agostina. El hombre fue detenido por orden del fiscal Raúl Garzón y cuenta con antecedentes por privación ilegítima de la libertad a su ex pareja, robo y amenazas.

La madre de Agostina sospecha que su hija no se fue sola

Según relató, Agostina nunca le avisó a nadie sobre un posible viaje o salida y eso le genera aún más preocupación. “Me sorprende muchísimo a mí que se haya tomado esa decisión”, afirmó. También remarcó que la adolescente “no se sabe manejar sola” y cuestionó que hasta el momento nadie haya aportado datos certeros sobre su paradero.

detenido desaparición agostina (1)

La mujer confirmó además que el hombre señalado mantenía una relación cercana con la familia. “Él era amigo mío. Él conoce muy bien a mis hijos. Mi hija confiaba en él”, sostuvo durante la entrevista televisiva.

De acuerdo con el relato de Heredia, el sospechoso habría dicho que Agostina se subió a un “auto rojo”, aunque todavía no hay precisiones sobre la existencia de ese vehículo ni sobre quién lo conducía. La madre de la adolescente puso en duda esa versión y aseguró que si realmente existió ese auto, el hombre sabría quién estaba allí. “Él no hubiese dejado subir a mi hija al auto de un desconocido”, afirmó.

También explicó que perdió la confianza en esa persona luego de enterarse de que había estado con su hija el día de la desaparición y no se lo había contado. “Si el remisero, que fue el testigo clave de todo esto, no hablaba, esta persona no me decía que había estado con mi hija”, denunció.

El desesperado pedido de Melisa

Según publicó ElDoceTV, la mujer también realizó un pedido desesperado para que cualquier persona que tenga información sobre Agostina la aporte a las autoridades.

agostina desaparecida

Heredia explicó que sus hijos conocían desde hacía tiempo al hombre apuntado y que incluso ella permitía que tuviera contacto con Agostina a través de redes sociales porque lo consideraba alguien de confianza. “Mis hijos lo querían, mis hijos confiaban en él”, reiteró.

Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades intentan reconstruir los últimos movimientos de la adolescente para determinar qué ocurrió y dónde podría encontrarse. La familia insiste en que cualquier dato puede resultar clave para avanzar con la búsqueda.