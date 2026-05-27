Gran operativo en inmediaciones del Teatro Colón por un bolso que contenía una bomba

Las cámaras de seguridad del lugar captaron a un hombre que deja un bolso negro. En el lugar se montó un megaoperativo que paralizó el microcentro porteño.

Este miércoles por la mañana se desplegó un impactante operativo en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en pleno centro porteño frente al Teatro Colón, por el hallazgo de un bolso sospechoso que contenía la réplica de una bomba aérea .

El hecho activó el protocolo de seguridad ante la posible presencia de un artefacto explosivo en un edificio judicial clave. El mismo tuvo una duración de más de dos horas y analizan una posible nota en árabe. Personal de Seguridad alertó del bolso que fue arrojado al interior del edificio para así preservar la zona, evacuar y solicitar ayuda policial.

Tras el trabajo de los especialistas, se determinó que se trató de una falsa alarma , ya que el contenido resultó ser una réplica de bomba aérea, sin carga explosiva ni sustancias peligrosas . La Policía confirmó que en el operativo se contó con la presencia de personal de Riesgos Especiales y brigadas de explosivos, que trabajaron en el lugar para asegurar el perímetro.

Una cámara de seguridad registró a una persona accediendo a un edificio. El individuo, con ropa oscura, se aproximó a la puerta y realizó una acción cerca del suelo antes de desaparecer del encuadre alrededor de las 6:18 am.

Alarma en un edificio judicial por una réplica de una bomba

Gran operativo en la zona por el hallazgo de la bomba

La causa en trámite es por intimidación pública y está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°2 que tiene a cargo Sebastián Ramos. Esta figura penal contempla sanciones para quienes generen alarma social mediante amenazas falsas.

Las autoridades remarcaron que la manipulación o el abandono de objetos que simulan ser explosivos constituye un delito grave y reiteraron la importancia de reportar toda situación sospechosa. El paquete fue dejado a pocos metros del lugar donde estacionan los funcionarios judiciales que trabajan en esa dependencia.

Apenas se aplicó el protocolo, decenas de personas que trabajan en la zona abandonaron sus oficinas. Por estas horas la Justicia investiga los posibles móviles de la intimidación y busca determinar si se trató de una amenaza vinculada a alguna causa que tramita en esa cámara.

replica bomba

Antecedentes de un paquete sospechoso que activó un amplio operativo

En el mes de marzo, un paquete sospechoso se encontró frente al Congreso, en la calle Combate de los Pozos. La Policía cortó la circulación en la calle trasera del parlamento para identificar si se trata de una amenaza o no.

Según las primeras informaciones, fue un vecino de la zona quien alertó por la presencia del paquete e informó a las autoridades. Tomó intervención en el lugar personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal.

Luego de activar un operativo especial junto a personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal, se verificó de qué se trataba este 'paquete sospechoso'. Las autoridades confirmaron que era una mochila vieja que había sido abandonada, lo que desactivó la alarma y permitió reanudar el tránsito peatonal.

No obstante, se labraron las actuaciones correspondientes caratuladas "Averiguación e intimidación pública" con intervención del Juzgado Federal 9, a cargo de Sebastián Ramos, quien dispuso el secuestro del elemento abandonado y relevamiento de cámaras.