Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 27 de mayo de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 2.750 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras aguardamos los resultados de este miércoles 27 de mayo, compartimos el Quini 6 , en su edición 3376, que puso en juego un pozo millonario de más de 9.000 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 849 millones de pesos . Salieron los números 10, 12, 08, 34, 05 y 28 En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 849 millones de pesos . Salieron los números 11, 39, 14, 20, 35 y 43. En esta modalidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.621 millones de pesos y salieron los números 18, 12, 08, 36, 15 y 21. En esta oportunidad, hubo dos ganadores con seis aciertos. Los billetes ganadores se jugaron en Santo Tomé, Santa Fe y San Martín, Mendoza.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 424 millones de pesos, los números favorecidos fueron 07, 35, 25, 00, 29 y 21. Hubo 13 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $32 millones cada uno. Dos ganadores de Neuquén y uno de Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pon 2.750drá en juego 2.750 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.