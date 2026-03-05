Encontraron un paquete sospechoso frente al Congreso: qué se sabe

La policía está en el lugar y tuvieron que cortaron el tránsito en la calle-

En horas de la mañana de este jueves se confirmó la aparición de un paquete sospechoso frente al Congreso , en la calle Combate de los Pozos. La Policía cortó la circulación en la calle trasera del parlamento para identificar si se trata de una amenaza o no .

Según las primeras informaciones, fue un vecino de la zona quien alertó por la presencia del paquete e informó a las autoridades. Tomó intervención en el lugar personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal.

Luego de activar un operativo especial junto a personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal, se verificó de qué se trataba este 'paquete sospechoso'. Las autoridades confirmaron que era una mochila vieja que había sido abandonada, lo que desactivó la alarma y permitió reanudar el tránsito peatonal.

La misma tenía en su interior una botella de color azul y una cartuchera. Estaba próximo a una cabina de gas, por lo que aumentó la preocupación. Y según precisaron, fue encontrada en la verificación matutina que efectúa PFA en las inmediaciones del recinto. Por ese motivo, debió intervenir personal de la sección de Explosivos.

A pesar del despliegue de seguridad, el Congreso de la Nación no fue evacuado en ningún momento, por lo que los empleados del Parlamento ingresaron al edificio y desarrollaron sus actividades habituales mientras los efectivos policiales trabajaban en el exterior.

No obstante, se labraron las actuaciones correspondientes caratuladas "Averiguación e intimidación pública" con intervención del Juzgado Federal 9, a cargo de Sebastián Ramos, quien dispuso el secuestro del elemento abandonado y relevamiento de cámaras.

Explosión de una carta bomba en Gendarmería

El pasado 20 de febrero tres personas resultaron heridas tras la explosión de una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería ubicada en el barrio porteño de San Nicolás donde trabajan once móviles.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió por la tarde en el edificio ubicado en la Avenida Paseo Colón 533 y dejó a tres pacientes quemados, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Argerich, mientras que una cuarta persona fue asistida con oxígeno.

El mismo informe indicó que se trata de una encomienda de tres paquetes que recibieron hace cuatro meses y, de los bultos que estaban a resguardo en el piso once, explotó uno, por lo que se evacuó la totalidad del edificio de manera preventiva.

Tras el estallido se ordenó la evacuación preventiva total del edificio y se montó un amplio operativo de seguridad. La zona fue perimetrada mientras especialistas inspeccionaban el resto de las encomiendas para descartar otros dispositivos.

Según se conoció, el destinatario del paquete sería el ex Comandante Mayor Diego Gasparutti que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, mientras que actualmente se encuentra retirado y este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el paquete que detonó.

Los efectivos llevaron a cabo la detonación de un segundo paquete que no tenía explosivos en su interior y el caso, hasta el momento, fue caratulado como “Estrago e intimidación pública”.