A qué hora será el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

A través de un decreto se estableció el horario de la apertura de sesiones ordinarias y se transmitirá por cadena nacional. Se espera un discurso clave.

El discurso del presidente se dará en el marco de un escenario legislativo distinto al del año pasado.

Días atrás, el jefe de Gabinete Manuel Adorni había adelantado el día y horario que tendría la inauguración de las sesiones ordinarias , y este miércoles se oficializó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La fecha confirmada es este domingo 1 de marzo a l as 21 horas, donde el presidente Javier Milei brindará una cadena nacional para dar inicio al 144° período de sesiones ordinarias. De esta forma, el libertario repetirá el esquema de horario nocturno que implementó en sus presentaciones anteriores en el prime time televisivo.

El discurso del presidente se dará en el marco de un escenario legislativo distinto al del año pasado. El oficialismo, tras las elecciones de medio término, se siente con mayor capacidad de iniciativa y negociación en ambas cámaras.

A su vez, esta cadena nacional se dará luego de una semana en la que el gobierno buscará aprobar en el Senado proyectos como el de baja de imputabilidad y la reforma laboral, con un panorama favorable a que sean aprobados.

milei (6).jpg Javier Milei brindará una nueva cadena nacional esta noche.

Cuál será el objetivo del gobierno de Milei este 2026

Previo a la la Asamblea Legislativa, la Casa Rosada pidió a los ministros que envíen los principales ejes de gestión y las proyecciones para 2026, insumos destinados a nutrir el discurso que prepara Milei.

En las últimas horas, las distintas carteras ultimaban los informes que serán centralizados por la Jefatura de Gabinete, que coordina Manuel Adorni, para luego pasar por un proceso de depuración antes de llegar al atril del Congreso.

"El Presidente va a mencionar y enumerar todos los proyectos estratégicos para este 2026", anticipó a TN una fuente oficial con acceso a la preparación del discurso.

Entre los temas principales que el Gobierno quiere debatir este año, aparecen la reforma política, el nuevo Código Penal, la Ley de Financiamiento Universitario, reformas Penal, Tributaria y de Seguridad Nacional, la Ley de Glaciares y otros cambios en la Ley de Salud Mental.

maraton Senado Este martes, el Senado de la Nación comenzará una semana inusual.

Por otra parte, desde el Ejecutivo aclararon que no avanzarán por ahora con las vacantes en la Corte Suprema ni con los pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos que aún no fueron enviados al Senado. La definición busca evitar abrir un frente de alto voltaje político en un Congreso que recién inicia su actividad anual.

Asado en la Quinta de Olivos

En las últimas horas se conoció que Javier Milei volverá a abrir las puertas de la Quinta de Olivos este domingo, cuando termine su exposición ante la Asamblea Legislativa.

El Presidente invitó a diputados y senadores a un asado en su residencia oficial, un gesto que en el oficialismo interpretan como una señal de reconocimiento hacia el trabajo que viene realizando su tropa en el Congreso y, al mismo tiempo, un impulso para acelerar los proyectos que aún esperan tratamiento.

Un Congreso más favorable para La Libertad Avanza

La apertura de sesiones encontrará al oficialismo en una situación distinta a la de 2025. Tras las elecciones de medio término, el oficialismo cuenta con 95 diputados y 21 senadores, un crecimiento que refuerza su peso propio y mejora su capacidad de negociación.

Con esta mayoría, destacan no solo el número, sino también el diálogo con bloques aliados y con legisladores cercanos a gobernadores dialoguistas, un factor que el Gobierno considera clave para garantizar quórum y avanzar con proyectos sensibles. Ese nuevo equilibrio explica, en parte, el tono que se espera del mensaje presidencial: menos defensivo y más orientado a fijar agenda.