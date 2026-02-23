Manuel Adorni anticipó que la reforma laboral "va a ser aprobada el viernes"

El jefe de Gabinete habló sobre el proyecto que está a un paso de convertirse en ley. Además, mencionó el conflicto de Fate y la "complicidad con la vieja política".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , adelantó este lunes que "la reforma laboral es fundamental para la Argentina y que "va a ser aprobada este viernes" y "solo falta discutir el famoso Artículo 44".

En diálogo con Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, el funcionario indicó que "está claro que el sistema que estaba no funcionaba . No cabe ningún tipo de duda sobre lo que fue hasta acá este esquema con las leyes laborales de más de 50 años".

En este sentido, sumó que la izquierda y el kirchnerismo "no tienen para aportar nada" y, debido a una composición de las cámaras a favor del oficialismo, el debate es favorable. Adelantó que este lunes a las 14.30 habrá una reunión de la mesa política donde se irán "sorteando los problemas que se nos van apareciendo".

Por otro lado, habló sobre el cierre de Fate y rechazó esta decisión. "Aborrecemos lo sucedido. Detrás del cierre hubo una complicidad con la vieja política", dijo el jefe de Gabinete.

En otro pasaje de la entrevista, el ex vocero presidencial habló sobre el paro general que convocó la CGT el jueves pasado y acusó al sindicalismo de "vivir en una realidad paralela". "Hace 4 o 5 meses la gente validó al Gobierno en las urnas y los tipos -los sindicalistas- hacen un paro general que fue casi una burla", expresó.

Por otro lado, habló sobre la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, de quien dijo que "tomó una postura que no coincide con nuestros intereses y con los de los argentinos, y está bien".

Anticipó, a su vez, que estará fuera del proyecto político de cara al 2027. "La vicepresidenta no es parte de nuestro debate interno ni de nuestra gestión", sentenció.

¿Habrá una posible reelección de Javier Milei como presidente?

Respecto a una posible candidatura de Javier Milei en las próximas elecciones, reveló que "el 2027 no es parte de nuestro debate" ya que "el Presidente gobierna en base al mandato popular, no por lo que pueda suceder".

En términos legislativos, el Jefe de Gabinete de Ministros calificó este año como "intenso" y que hay alrededor de 50 proyectos de ley en la mesa. "Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá el esquema de prioridades", declaró.

Para finalizar su entrevista, Adorni adelantó que este domingo habrá cadena nacional a las 21 horas y que "el discurso del presidente no está terminado aún".

Las críticas a la oposición: "El kirchnerismo debe llamarse a la reflexión"

Luego de las diversas trabas de la oposición para aprobar proyectos como la reforma laboral, Adorni relativizó la situación y dijo que "no hay mucho para decir de gente que ha destruido a Argentina, sobre todo siendo hijo de una ex presidenta presa por corrupción. El kirchnerismo debe llamarse a la reflexión".

"Todos los problemas que se comentan sobre crecimiento, empleo, industria, jubilaciones, todos los males que estamos tratando de solucionar, son responsabilidad casi con exclusividad del kirchnerismo", agregó.

En este sentido, el funcionario calificó a la oposición como "gente que ha hecho mucho daño y que, además, pierde en las urnas". Y sumó: "Se fueron dejando 57% de pobres, la inflación descontrolada, que nos han encerrado en la pandemia, me parece llamativo que sigan diciendo cualquier estupidez sobre cosas que no son ciertas".