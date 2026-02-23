Empleo: un trabajador privado perdió el equivalente a 16 salarios en los últimos 8 años

Un estudio privado revela que en el sector informal de la economía se perdieron el equivalente a 29 salarios.. El problema de la caída de la actividad económica.

El poder de compra de los salarios se derrumbó en los últimos 8 años.

El poder de compra de los salarios se desmorona si se lo mira en una perspectiva larga, que vaya más allá de los dos años del gobierno de Javier Milei. Hay lecturas políticas para todos los gustos y por eso se hace necesario salir de la coyuntura.

Si se analizan los dos primeros de la gestión libertaria se puede decir que entre 2024 y 2025 hubo una mejora del poder de compra de los salarios debido a la caída de la inflación. Pero si se mira en relación al 2023 está por debajo, ya que el gobierno comenzó a eliminar subsidios a los servicios públicos.

Un estudio elaborado por el I nstituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) l ogró medir la pérdida en cantidad de salarios equivalentes a los que se cobraban en 2017, que fue el punto más alto de los última década.

aumento salarios.png

"La evidencia reciente del poder adquisitivo de los salarios es concreta. Ha habido una importante pérdida en los últimos ocho años, siendo necesario encontrar un camino de recuperación sostenida", dice el IARAF.

El reporte indica que "la discusión por el nivel del poder adquisitivo del salario es casi permanente en Argentina, dada la vigencia permanente de una tasa de inflación de dos dígitos al menos".

Cómo evolucionó el poder de compra salarial

"Cuando la comparación se hace con el año 2024, se tiene una mejora tanto del poder adquisitivo privado como público (integrando tanto al sector nacional como provincial), concretamente del 4.8% y del 3,9%, respectivamente", indica el estudio.

En cambio, plantea que "si la comparación se hace con el año 2023, en ambos casos se tuvo una merma, del 1.6% en el caso privado y del 17% en el caso del empleado público".

salarios

"Las grandes diferencias están explicadas por el recorte real de salarios del sector público nacional, dado que el provincial, luego de caer en 2024, tuvo una recuperación en 2025", añade el estudio. En ese sentido, el IARAF añade que "si se hace un análisis comparativo del poder adquisitivo del año 2025 en relación al del año 2017, último nivel alto de los últimos años, se tiene que un empleado privado formal tuvo una merma del 20%, es decir que entre un año y otro perdió la quinta parte del poder adquisitivo".

"Si la comparación de poder adquisitivo se hace con un empleado público, se tiene que el poder adquisitivo de 2025 fue un 34% inferior al del año 2017. En este caso, la pérdida fue equivalente a la tercera parte", detalla el informe.

Perdida del poder de compra

La investigación toma como base el poder de compra de los salarios del 2017. "Un empleado privado formal perdió en ocho años el equivalente a 16 salarios mensuales del año 2017 (algo más de un año). Un empleado público perdió el equivalente a 21 salarios mensuales del año 2017 (casi dos años). Por su parte, un empleado informal perdió el equivalente a 29 salarios mensuales del año 2017 (casi 2 años y medio)", indica el estudio.

Estancamiento de la economía

La mayoría de los economistas ya advierten que el costo de mantener el dólar tranquilo puede derivar en una recesión. Y es que con las tasas de interés a un 40% promedio anual es muy difícil que se puedan sostener en pie las empresas.

Según datos que la Unión Industrial Argenitna (UIA) le aportó la semana pasada al ministro de Economía, Luis Caputo, se están perdiendo a razón de 1.500 puestos or mes en el sector productivo. Y junto con ello, se desploma el poder de compra de los salarios.

Sin una recuperación de la demanda interna, opinan algunos especialistas, va a ser muy dificil que el sector de la economía real empieza a traccionar nuevamente.