Narcotest a funcionarios: un concejal apuntó contra sus pares y dijo que "llegan con olor a alcohol"

Un concejal de Centenario votará la adehsión a la ley provincial pero abrió otra discusión interna sobre situaciones dentro del cuerpo deliberativo.

La reglamentación de la ley provincial de narcotest a funcionarios en Neuquén parecía encaminarse sin sobresaltos en el Concejo Deliberante de Centenario . Pero una declaración de un conceja l cambió puso sobre la mesa otro debate y dejó una puerta abierta a los cambios: ¿solo drogas o también alcohol?

El concejal por Comunidad , Sebastián Krapp , confirmó que su voto será afirmativo a la adhesión municipal. Sin embargo, en un mensaje en sus redes sociales, lanzó una observación que generó ruido político y alguna incomodidad interna con sus colegas.

Según explicó, en 2025 ingresaron al Concejo dos proyectos: uno de adhesión plena a la ley provincial y otro con modificaciones. Ambos fueron girados a Legales, que ya emitió dictamen.

NARCOTEST Los narcotest serán obligatorios y sopresivos en funcionarios públicos, tanto a intendentes como concejales.

“Seguramente será uno de los primeros temas o la primera ordenanza que estaremos trabajando durante este año 2026”, anticipó el concejal, quien sostuvo que “nuestro voto será afirmativo a esa adhesión”.

Narcotest: qué pasa con la alcoholemia

La normativa provincial establece exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos, pero en su reglamentación no contempla controles de alcoholemia.

Ahí aparece el punto de conflicto donde el concejal no se guardó nada. Es que Krapp sostuvo que durante el año pasado, en distintas reuniones del Concejo -especialmente los lunes por la mañana en la Comisión A de Asuntos Constitucionales- percibió “aliento etílico” en funcionarios y concejales que participaban de los encuentros. Es decir, tanto algunos compañeros del cuerpo como integrantes del Ejecutivo.

Sin mencionar nombres, planteó la necesidad de ampliar el alcance de la ordenanza. “Si cualquier trabajador es sometido a controles tanto de narcotest como de alcoholemia, también tienen que ser los funcionarios que deciden todos los días”, dijo.

Y agregó: “Si no podés ir drogado a decidir sobre el futuro de Centenario, tampoco podés ir alcoholizado”.

La declaración no tardó en generar repercusiones en el ámbito político local, en redes sociales y en comentarios, ya que instala una sospecha sobre integrantes del propio cuerpo legislativo.

El concejal fue más allá y recordó que en Centenario rige la ordenanza de alcohol cero al volante. Por eso dejó planteado otro interrogante. “Si esos funcionarios o esos concejales fueron con aliento etílico a trabajar, ¿estaban alcoholizados al momento de subirse en su auto para ir a participar de las reuniones? Dejo la duda”, indicó.

La insinuación no apunta solo al ámbito institucional, sino también a una eventual infracción vial.

¿Puede ampliarse la norma?

Krapp adelantó que propondrá incorporar en la adhesión municipal controles de alcoholemia que sean esporádicos, sorpresivos y obligatorios.

“Si no podés ir drogado a decidir sobre el futuro de Centenario, tampoco podés ir alcoholizado” - Sebastián Krapp, concejal por La Neuquinidad. “Si no podés ir drogado a decidir sobre el futuro de Centenario, tampoco podés ir alcoholizado” - Sebastián Krapp, concejal por La Neuquinidad.

Es decir, que no solo se limite al narcotest previsto por la provincia, sino que incluya pruebas para detectar consumo de alcohol.

La discusión que se abre ahora es por partida doble: por un lado jurídica -sobre si el Municipio puede ampliar el alcance de la ley provincial- y por otro política, que es el mensaje hacia adentro del Concejo Deliberante.

El narcotest fue presentado como una herramienta para fortalecer la transparencia en la función pública, no exento de polémicas por presuntas aristas inconstitucionales, pero morigeradas por la función pública.

Pero en Centenario el debate sumó otro componente justamente que es la conducta cotidiana de quienes toman decisiones. La ordenanza se tratará en las primeras sesiones de 2026.