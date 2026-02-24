La creativa forma con que intentaban ingresar drogas a una cárcel de Neuquén: la Policía lo detectó

Son casi 6 gramos de cocaína que irían a parar a las manos de un interno. Fueron encontrados en un operativo de rutina.

Un procedimiento realizado por personal de la Policía de Neuquén permitió detectar e incautar cocaína que intentaban ingresar a la Unidad de Detención 22° de Cutral Co.

El hecho ocurrió este lunes, cuando efectivos del establecimiento carcelario realizaron controles de rutina sobre elementos entregados para un interno. Durante la inspección, los uniformados advirtieron una anomalía en el interior de un desodorante a bolilla.

Al revisar el objeto, encontraron un envoltorio que contenía una sustancia sólida sospechosa. Ante esta situación, se dio intervención al personal de la División Antinarcóticos de Cutral Co, que se presentó en el lugar y llevó adelante las diligencias correspondientes.

cutral co cocaina

Según se informó oficialmente, tras efectuar el test orientativo, el resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína. El peso de la sustancia secuestrada fue de aproximadamente 5,8 gramos.

Como consecuencia del procedimiento, se labraron las actuaciones de rigor y se notificó a la persona involucrada sobre la imputación penal correspondiente. De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, quedó en libertad supeditada a la causa.

Desde la fuerza indicaron que el accionar preventivo del personal permitió impedir el ingreso de estupefacientes al ámbito de detención y reforzar los controles internos en la unidad carcelaria.

carcel u22 cutral co unidad penitenciaria El delincuente que cumple sus condenas en la U22, cada vez que obtiene salidas, comete algún delito.

Se confió y en un control le encontraron casi un kilo de cocaína: cumplirá un castigo de 4 años

Esta misma semana, un hombre oriundo de Río Negro que fue atrapado en Senillosa con casi un kilo de droga durante un oportuno operativo de Gendarmería Nacional deberá cumplir un castigo de 4 años de cárcel. Por motivos de salud, se estableció que cumplirá prisión domiciliaria.

El procedimiento donde fue hallada la droga se concretó en la madrugada del 8 de mayo del año pasado, en el sector de la báscula de la localidad neuquina de Senillosa. En el lugar, una Ford Ecosport que provenía de Neuquén capital fue interceptada con el fin de identificar a sus ocupantes. De forma paralela, se les pidió a los ocupantes la exhibición de elementos de seguridad como el matafuegos. Fue en esas circunstancias que, accidentalmente, movieron una alfombra y dejaron ver un ladrillo. Sin demorarse, los gendarmes avanzaron con una requisa del vehículo y comprobaron que se trataba de cocaína.

gendarmería cocaína secuestro2.jpg Durante su huida, los narcos arrojaron una mochila con dos kilos de cocaína. Gentileza Gendarmería

Ante la sospecha de que los ocupantes estaban ligados al narcomenudeo, se ordenaron allanamientos en los domicilios particulares y el resultado fue positivo.

El proceso en contra de los sospechosos quedó en manos de la justicia federal de esta capital y se definió durante el presente mes luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa comunicaron la realización de un acuerdo.

La acusación se enfocó en un hombre de El Bolsón

La parte acusadora enfocó la imputación en contra de Braulio Antonio Lostra, con domicilio en la ciudad rionegrina de El Bolsón. Tras considerarlo autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, solicitó un castigo de 4 años de cárcel efectiva.

De todos modos, luego del análisis de un informe médico, el MPF no se opuso a que el condenado cumpla el castigo en su domicilio. En ese marco, dispuso que deberá tener presente distintas pautas de conducta como informar posibles cambios de domicilio y estar bajo control de un tutor.

Por otro lado, una suma cercana a los 90 mil pesos que fue incautada durante el procedimiento, será donada al Obispado de Neuquén capital.

El acuerdo entre las partes alcanzó a una mujer con domicilio en El Bolsón, donde se hizo un allanamiento luego del procedimiento en la Ruta 22. Como se encontraron casi 900 gramos de marihuana, la sospechosa fue considerada autora del delito de tenencia simple de estupefacientes.

La acusada pudo acceder a una probation y solo deberá cumplir pautas de conducta por el plazo de dos años.

Sobreseimiento

Finalmente, otros dos hombres que viajaban junto a Lostra en la Ford Ecosport, lograron su sobreseimiento porque no se encontraron elementos que los incriminen en el delito de narcotráfico.

A su turno, el juez federal Gustavo Villanueva se limitó a homologar el acuerdo pleno presentado por el MPF y la defensa. Respecto de la modalidad de cumplimiento de la pena, el magistrado mostró su conformidad.