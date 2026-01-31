Armados y con drogas, Gendarmería Nacional interceptó a dos dealers

El procedimiento estuvo a cargo de la fuerza nacional. Los sospechosos circulaban en un auto y, acorralados, entregaron los estupefacientes.

Dos presuntos dealers fueron interceptados por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante un control de rutina en la Ruta Nacional 22 y quedaron detenidos luego de que se hallaron 32 envoltorios con drogas. También fue hallada una pistola calibre nueve milímetros.

El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 68 “Comahue” , en jurisdicción de la localidad neuquina de Senillosa . Como parte de un procedimiento de rutina, se detuvo la marcha de un Fiat Palio que estaba ocupado por una pareja. En esas circunstancias, luego de la identificación de las dos personas y el relevamiento de la documentación del vehículo, se avanzó con un escaneo electrónico, que permitió comprobar que ocultaban un arma de fuego.

El hombre mostró el interior de una mochila, donde se encontraba la pistola, marca Bersa , y que tenía un cargador con diez proyectiles. Asimismo, destacó que no contaba con la documentación respectiva.

En tanto, la mujer, accedió a exhibir su cartera, donde llevaba envoltorios con cocaína y marihuana.

droga Ruta 22 Gentileza Gendarmería

Frente a estas irregularidades, los gendarmes concretaron el secuestro de la droga y el arma de fuego y avanzaron con la detención de la mujer y el hombre por infracción a la Ley 23.737 y el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. En cuanto al auto, también fue incautado.

Los dos sospechosos quedaron presos

El operativo se desarrolló sin ningún tipo de incidente y los dos sospechosos fueron trasladados a la Comisaría 11 de Senillosa, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Sobre sus datos filiatorios, solo se indicó que son de nacionalidad argentina.

droga Ruta 22 Gentileza Gendarmería

Los secuestros de drogas en las rutas de la provincia se dan en general durante los operativos preventivos. El año pasado, por ejemplo, quedó cerrado un proceso en contra de una mujer y un hombre que circulaban en un taxi y fueron interceptados sobre la Ruta 22 con un poco más de 200 gramos de cocaína.

La investigación involucró a tres personas de Zapala y se inició luego de un procedimiento sobre la Ruta 22, a cargo de personal de Gendarmería. Al igual que en otras ocasiones, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo que operaba como taxi y con la ayuda de un can detector de drogas, hicieron una revisión. El animal no se demoró y marcó una bolsa que se encontraba en el asiento del acompañante.

Finalmente, se estableció que en la bolsa había cocaína con un peso aproximado de 200 gramos. En un primer momento, tanto el conductor del auto, de 41 años, como una mujer, fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Pena condicional y donación a un hospital

Sin embargo, en el transcurso del proceso, un hombre que es pareja de la mujer, pidió declarar para revelar que era el dueño de la droga incautada en el procedimiento.

A la hora de la definición de la causa ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén capital (TOF), el hombre declaró y confesó que era el propietario de la droga.

En estas circunstancias, la fiscalía consideró que el conductor del taxi debía ser sobreseído y que se debía avanzar con el juicio abreviado en relación al dueño de los estupefacientes.

Por ausencia de pruebas en relación a la presunta comercialización, el hombre fue considerado autor del delito de tenencia simple de estupefacientes y pudo acceder a una pena de tipo condicional. En este marco, se estableció que debía donar una suma de 200 mil pesos al hospital de Zapala.