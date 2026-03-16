Denunciaron un robo al salón de los abuelos de Parque Industrial: piden con urgencia una cámara

El robo fue alertado por la Policía a las 7:30 de la mañana del domingo. La Comisión Vecinal continúa funcionando mientras buscan reponer la puerta.

Este domingo por la mañana los vecinos de Parque Industrial se encontraron con una indignante noticia: el "salón de los abuelos" de la comisión vecinal fue víctima de un robo . Frente a este episodio, Daniel Sepúlveda, el presidente de la comisión apuntó sus sospechas a personas del mismo barrio y pidió la colocación de una cámara de seguridad que cubra el sector.

El hecho fue advertido a través de una llamada de la Policía quienes se hicieron presentes en el edificio, ubicado en calle 5 u 9. "Recibimos el llamado de la Policía que fue la primera que acudió a las 7:30 del domingo y nos encontramos con un hecho desastroso", relató Sepúlveda durante una entrevista con LU5 .

La dolorosa escena fue retratada por una vecina que ingresó con el celular y mostró el interior donde había múltiples objetos tirados, mientras manifestaba su enojo por destrozos en la puerta. De acuerdo al presidente los ladrones se llevaron un televisor, dos pavas eléctricas y lo que tienen los abuelos para desayunar .

Un espacio de encuentro para los adultos mayores de Parque Industrial

El salón robado es un espacio que utilizan los adultos mayores del barrio para reunirse y realizar distintas actividades. Según explicó Sepúlveda, fue construido a través de un proyecto de presupuesto participativo con el objetivo de generar un lugar de contención.

“Allí se juntan los abuelos, juegan al tejo, festejan cumpleaños, comparten el desayuno. Es un lugar pensado para el encuentro y la contención del adulto mayor”, explicó.

Tras el robo, el interior quedó completamente revuelto. “Es más el destrozo y el daño que lo que se llevaron”, lamentó. Además del faltante de algunos electrodomésticos y alimentos, los ladrones rompieron la puerta trasera para ingresar al lugar. “En un momento, como ya habían entrado una vez, hicimos una ‘H’ con refuerzos por dentro para trabarla. Pero se ve que tenían ganas de romper igual”, relató.

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Mientras tanto, las actividades deberán reorganizarse en otro sector del edificio vecinal. “Tenemos otro salón, así que vamos a tratar de acomodar los horarios. Pero lo fundamental ahora es conseguir una puerta nueva, porque la que está no sirve más”, señaló.

Reclamo por cámaras de seguridad

Durante el recorrido por el lugar, Alejandra Contreras, referente del grupo de adultos mayores, no pudo evitar quebrarse al ver los daños. Sepúlveda señaló que a pocos metros del lugar funciona un área de asistencia social: “Al lado tenemos Desarrollo. Muchas veces ayudamos a gente que viene con necesidades. Después pasan estas cosas y realmente enoja".

El presidente de la comisión vecinal volvió a reclamar la instalación de una cámara de seguridad en el sector, algo que aseguran haber pedido desde hace tiempo.

“No hay cámaras. Tenemos un poste parado hace dos años donde supuestamente iban a poner una cámara. Han colocado varias en el barrio, pero esa es la cámara que pedimos con más urgencia”, sostuvo.

Denunciaron un robo al salón de los abuelos de Parque Industrial

Sepúlveda también señaló que en otros puntos donde solicitaron dispositivos de vigilancia se produjeron hechos similares. “En los dos lugares donde pedimos cámaras terminaron pasando cosas. En el SAF Deportes también hubo problemas”, indicó.

El desgaste de los vecinalistas

El dirigente barrial expresó además su cansancio frente a la situación de inseguridad y al rol que terminan asumiendo las comisiones vecinales. “La verdad que yo, como presidente, estoy cansado, agobiado, indignado. Porque el vecino le echa la culpa al vecinalista”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las comisiones vecinales realizan múltiples actividades sociales en el barrio, desde propuestas deportivas hasta espacios de encuentro para distintas edades, pero muchas veces sienten que no son escuchadas.

“Los vecinalistas somos los que siempre recibimos los golpes y a los que nunca escuchan”, expresó. Además, Sepúlveda aseguró que lleva siete años al frente de la comisión —con una gestión atravesada incluso por la pandemia— y que el trabajo se sostiene principalmente por compromiso con el barrio. “Lo hago con mucho amor, pero es cansador. Hay gente que no escucha. Al final terminamos haciendo nosotros el trabajo que deberían hacer otros funcionarios”, concluyó.