Fraude VIP: cuál es el barrio privado más involucrado en el robo de luz y la decisión que tomó CALF

La Cooperativa CALF que las multas pueden llegar al valor actual multiplicado por 4 años. Aseguraron que fueron varios los barrios en donde detectaron esta maniobra.

Aún con la conmoción de detectar al menos 30 viviendas de lujo en barrios privados de Neuquén con conexiones de luz fraudulentas, el gerente de Cobranzas y Transformación Tecnológica de CALF, Nicolás Autiero, confirmó que labrarán multas millonarias para los infractores.

Autiero comentó que el hallazgo se produjo porque la cooperativa está en pleno proceso de renovación de la tecnología de los equipos de medición de las casas de distintas zonas de la ciudad.

En ese camino su área a cargo dijo que se dedica a a investigar y a ver las conexiones eléctricas para identificar si hay fraudulentas y dijo que en estos operativos técnicos recientes detectaron maniobras destinadas a evitar una medición real del consumo eléctrico.

SFP La Zagala barrio privado (10) Sebastian Fariña Petersen

"En varios casos se trataba de derivaciones directas de la red o alteraciones deliberadas del sistema de medición. Desde un punto de vista técnico esto constituye un hurto de energía y es una infracción muy grave al régimen del servicio eléctrico", aseguró el directivo.

Autiero explicó que el procedimiento para multar a los infractores se realiza en su domicilio y con personal policial presente. Dijo que mide el consumo eléctrico de ese momento y que y que se aplica un algoritmo de multiplicación para aplicar una multa que puede ir hasta 4 años para atrás.

"Ahora nosotros tenemos todas las actas, vamos a redactar las multas, vamos a hacer las multas y vamos a citar a los asociados para que cuenten su situación. Hasta ayer teníamos cerca de 30 viviendas en distintos barrios, uno de ellos es el sector de la Zagala", indicó en declaraciones a LU5, donde además aclaró que encontraron este tipo de fraudes en "todos los barrios privados" que fueron.

Viviendas de lujo

La sorpresa para las autoridades de CALF fue que las irregularidades detectadas se dieron en viviendas de lujo con gran superficie, alto consumo eléctrico por equipamiento intensivo como climatización permanente o sistemas eléctricos de gran demanda.

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"No se trata de consumos menores ni de situaciones de necesidad, sino que son maniobras que están orientadas a evitar registros de consumos eléctricos muy elevados", subrayó.

Además, el gerente de CALF explicó que cuando se manipula una instalación o se evita el paso de energía por el medidor, se altera el balance técnico del sistema eléctrico. Esto significa que la energía que se consume en esa casa no se registra, pero igualmente circula por la red, por lo que dijo que genera distorsiones operativas y un perjuicio económico directo para la cooperativa y y también un perjuicio operativo.

Con respecto a cómo estos propietarios de viviendas de lujo en barrios privados realizan este fraude Autiero no pudo precisar si lo realizan solos o si piden intervención de un electricista para hacerlo.

SFP La Zagala barrio privado (5) Sebastian Fariña Petersen

"Cuando las conexiones son más elaboradas denotan un conocimiento de instalaciones eléctricas, por ejemplo, cuando se hace una conexión directa a una red subterránea ya que tampoco las puede ver el personal de CALF cuando va a hacer el procedimiento de toma de estado para poder facturar. Estamos hablando de un ocultamiento premeditado", insistió, y aclaró que en esos casos es cuando la normativa habilita aplicar la máxima multa.

El gerente de Cobranzas y Transformación Tecnológica de CALF remarcó que es fundamental que se entienda que "en el sistema eléctrico no existen privilegios". "Las reglas son exactamente las mismas para todos los usuarios, independientemente del tamaño de vivienda, del nivel socioeconómico, para nosotros un usuario en un barrio cerrado y un usuario la cuenca es lo mismo, o sea, tiene la misma responsabilidad dentro de lo que es el sistema eléctrico y cuando nosotros detectemos una irregularidad de este tipo vamos a actuar de inmediato", afirmó.

Dijo que ante esta irregularidad se interrumpe el suministro eléctrico de la vivienda, luego se normaliza la instalación y se factura el consumo no registrado.

"No vamos a tener ningún tipo de reparo en si es tal o cual persona el que cometió esta irregularidad. O si es el primo de o el amigo de, da igual. Cometiste una maniobra tendiente a ocultar tu consumo energético y recibirás una infracción", advirtió.