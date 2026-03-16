Fraude VIP: CALF detectó más de 30 casas de lujo colgadas de la luz en barrios privados

La Cooperativa CALF puso al descubierto una red de fraude VIP que operaba en barrios privados de Neuquén. En una serie de auditorías sorpresivas en los barrios cerrados más caros de la ciudad, los equipos técnicos detectaron más de 30 propiedades de lujo -con piscinas climatizadas y consumos eléctricos masivos- que se encontraban conectadas ilegalmente a la red o con medidores adulterados.

Las inspecciones llevadas adelante por el área de Disciplina de Mercado, que se profundizaron durante la última semana, pusieron al descubierto maniobras de alta complejidad técnica en urbanizaciones cerradas, detectando casas de lujo con maniobras intencionales para eludir el control y evitar el pago de servicios.

El operativo, calificado por CALF como una "ofensiva sin precedentes" , estuvo centrado en urbanizaciones como La Zagala con auditorías técnicas sorpresivas y terminó con el corte inmediato del suministro y la promesa de acciones penales por hurto de energía.

Según se indicó oficialmente desde la Cooperativa, se trata de propiedades que en algunos casos superan los 350 metros cuadrados, equipadas con sistemas de climatización permanente, grandes piscinas climatizadas y consumos eléctricos intensivos que, en muchos casos, eran derivados directamente de la red sin pasar por el medidor.

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"Estamos ante un escenario de hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía", explicaron fuentes de la Cooperativa.

En La Zagala, ubicado al oeste de la ciudad sobre la costa del río Limay, se llevó adelante uno de los operativos más destacados y se detectó una conexión directa de línea subterránea que evitaba la medición real de la energia.

Ante la evidencia, CALF realizó de inmediato el corte del servicio, el retiro y precintado del medidor y la inhibición de la conexion al inmueble. Además, la Cooperativa informó que se aplicarán las multas correspondientes, se facturará por el consumo no registrado de manera retroactiva y se exigirá la adecuación total de las instalaciones antes de restablecer cualquier suministro.

También, según adelantaron, se evaluará el inicio de acciones penales por hurto de energía y, en caso de corresponder, se llevarán adelante ante el Ministerio Público Fiscal.

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"Desde CALF recuerdan que no solo estas prácticas implican perjuicio para todos los asociados, sino que además, estas conexiones clandestinas representan un riesgo a la seguridad publica, pudiendo provocar incendios, fallas críticas en la red de media tensión y accidentes que ponen en peligro tanto a las familias de los infractores como a los vecinos del barrio y a los trabajadores de la Cooperativa", indicaron en el comunicado difundido en las últimas horas.

"Cuando un usuario decide no pagar su consumo, el impacto económico recae directamente sobre el resto de los asociados y sobre la calidad del servicio". sumaron.

Por último, desde la conducción de CALF aseguraron que continuarán con este tipo de controles abarcando a la totalidad de la población atendida por la Cooperativa. “La transparencia y el pago del servicio no admiten privilegios ni fronteras de seguridad", concluyeron.