CALF impulsa la transformación digital de Neuquén tras una alianza estratégica con Huawei en China

Autoridades de la Cooperativa CALF visitaron la casa matriz de Huawei, referente global en infraestructura de TIC.

En el marco de su agenda institucional, autoridades de la Cooperativa CALF visitaron la casa matriz de Huawei, referente global en infraestructura de TIC. El encuentro tuvo como objetivo principal la integración de soluciones tecnológicas de vanguardia para potenciar la infraestructura eléctrica y de conectividad en la región de Neuquén.

Durante las jornadas en Shenzhen, China, especialistas de Huawei presentaron desarrollos clave para la evolución de los servicios de la cooperativa:

Además, un punto central de la visita tuvo que ver con la integración hacia un Datacenter propio en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén.

Este proyecto busca no solo ampliar la capacidad de almacenamiento, sino garantizar la soberanía de los datos a nivel regional.

CALF huawei

"Estamos en un momento de expansión clave. Vinimos a buscar ideas y tecnología que nos permitan ser competitivos y ofrecer alternativas reales que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad", destacó Marcelo Severini, presidente de CALF.

La visita también sirvió como marco para adelantar la consolidación de CalfTech, una iniciativa estratégica que trasciende la conectividad convencional. Según explicó Sergio Fernández Novoa, gerente de TIC, este nuevo sello buscará integrar Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) para potenciar el desarrollo productivo y social de la provincia.

"Conocer los detalles técnicos de manos de los ingenieros de Huawei nos permite agregar un valor diferencial a nuestras redes. El objetivo es claro: transformar la infraestructura en soluciones directas para la comunidad", subrayó Fernández Novoa.

El marco de la gira está atravesado también por la innovación en el circuito de las energías renovables, la incorporación de nuevas tecnologías y el avance estratégico en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en unidades de la cooperativa vinculadas a infraestructura, internet, energía y beneficios para la ciudad.