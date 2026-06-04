CALF desmintió a ACIPAN en medio de la polémica generada por la tarifa de la luz

Desde la cooperativa se aseguró que lo dicho por la asociación de comercio es “tendencioso” y que la boleta que se paga en Neuquén está entre las más accesibles del país.

La cooperativa eléctrica CALF salió al cruce de un informe difundido por ACIPAN , en la cual se indicaba que la tarifa que se paga en Neuquén es la más cara del país y que su valor está un 87% por encima del promedio nacional.

Se señaló que lo informado por ACIPAN presenta una “interpretación parcial y tendenciosa” de los datos contenidos en el Reporte de Tarifas y Subsidios N° 38 del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y CONICET (IIEP), que publica datos sobre el costo de la electricidad en Argentina.

“Para construir sus conclusiones con evidente sesgo, toma determinados gráficos y rankings, pero omite aclaraciones metodológicas fundamentales que forman parte del propio trabajo académico. La omisión más importante es que la tarifa utilizada como referencia para la provincia de Neuquén no corresponde a la que aplica CALF”, se indicó desde la cooperativa. “Más aún, el propio IIEP advierte expresamente sobre los riesgos de realizar comparaciones tarifarias simplificadas entre provincias”, se advirtió.

sede- calf Sebastián Fariña Petersen

Interpretaciones

CALF citó el informe aludido en el cuál se señala que "si bien una comparación de tarifas puede mostrar una foto del estado de situación en un momento determinado en el tiempo, para no llegar a conclusiones erróneas la comparación debe ser analizada a la luz de los factores que inciden en la determinación de tarifas en cada una de las jurisdicciones y de su composición estructural".

Desde la cooperativa se afirmó que “esta aclaración es central, ya que el informe de ACIPAN omite precisamente ese análisis estructural y utiliza el ranking tarifario como si fuera evidencia suficiente de sobrecostos o deficiencias locales”.

“En la misma línea, el IIEP sostiene que la dispersión tarifaria es multicausal, explicando que responde a una combinación de factores vinculados a las características propias de las redes, las regiones donde se presta el servicio, la frecuencia de actualización de tarifas, las cargas impositivas y determinadas anomalías regulatorias. ACIPAN, por su parte, omite deliberadamente el carácter complejo y multidimensional del problema”, señaló CALF.

Se precisó que “el documento original (del IIEP) también aclara que en el sistema eléctrico argentino conviven empresas públicas, privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, provinciales y municipales diferentes. Esta observación resulta particularmente relevante para el caso de Neuquén, cuya estructura de distribución eléctrica posee características institucionales y regulatorias muy distintas de las del AMBA u otras grandes áreas metropolitanas”.

Acipan apta portada

Tarifa de CALF y del resto del país

CALF explicó que “a modo de ejemplo, en zonas como la Patagonia existen factores estructurales que incrementan naturalmente los costos de distribución, como mayores salarios (zona patagónica) grandes extensiones geográficas, menor densidad poblacional, condiciones climáticas severas, mayores costos de mantenimiento y mayores exigencias operativas”.

Se indicó que el informe de ACIPAN “no incorpora estas diferencias regulatorias ni operativas, generando comparaciones lineales entre jurisdicciones profundamente heterogéneas, pese a que el propio IIEP las menciona como elementos explicativos fundamentales”.

Y que todos estos aspectos metodológicos son incorporados al análisis en el Boletín Mensual del Observatorio de Tarifa Eléctrica Argentina (OTEA, UNS-CONICET).

Lo que se paga, según la cooperativa

“Allí se plantea una división de distribuidoras eléctricas según la densidad de usuarios por km2. En ese sentido, CALF con una densidad de 608 usuarios por km2 forma parte del grupo C que corresponde con el de mayor densidad poblacional, ubicándose por debajo de EDENOR y EDESUR. El EPEN, por su parte, se ubica en el Grupo A que es el de menor densidad, atendiendo 1,1 usuarios por cada km2”, se apuntó desde la cooperativa.

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“Esto refleja uno de los motivos por los cuales no hay evidencia técnica ni metodológica para comparar abiertamente todas las distribuidoras. Más aún, la densidad urbana de usuarios reduce significativamente el costo de distribución respecto de áreas extensas y rurales”, puntualizó CALF.

CALF señalo que su tarifa aparece en el promedio nacional para usuarios residenciales y grandes demandas y resulta la mejor del país para demandas comerciales de hasta 10.000 kWh mensuales.

“El estudio de Asequibilidad Eléctrica elaborado por el Observatorio de Tarifa Eléctrica Argentina (OTEA) analiza conjuntamente las tarifas, los niveles de ingreso y los consumos representativos de cada provincia. De acuerdo con dicho relevamiento, entre 36 distribuidoras analizadas, un usuario de CALF destina en promedio el 1,98% de sus ingresos al pago de la electricidad, ubicándose en el décimo lugar entre las distribuidoras con mayor asequibilidad del país. En el mismo estudio, el EPEN se posiciona en torno al promedio nacional, con un índice de asequibilidad del 2,51%”, se aseguró.