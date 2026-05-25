Neuquén tiene la tarifa eléctrica más alta del país y ACIPAN pide explicaciones

Un informe de la asociación de comerciantes posicionó a Neuquén con valores que casi duplican al promedio nacional. Los ítems que incrementan el precio.

Los comerciantes y empresarios neuquinos reunidos en ACIPAN buscarán explicaciones ante la cooperativa CALF y otras autoridades para saber por qué la tarifa eléctrica de Neuquén es la más cara del país . Según sus relevamientos, el valor está un 87% por encima del promedio nacional.

Dante Scantamburlo , presidente de ACIPAN , explicó en una entrevista con LU5 que realizaron un informe para conocer los valores en cada provincia del país. Si bien la jurisdicción vecina de Río Negro también tiene un costo elevado, y quedó segunda en el ránking, los precios de la provincia de Neuquén están muy por encima del promedio nacional.

En ese contexto, el referente de la cámara aclaró que van a solicitar una reunión con la cooperativa CALF y la Municipalidad de Neuquén para desentrañar la razón detrás de los altos precios. “Queremos saber de dónde sale porque, si vos mirás el cuadro que armamos, ves que de por sí el gasto de consumo es el más bajo: lo más elevado es la distribución y los impuestos“, dijo.

Según detalló Scantamburlo, “menos del 20% es energía y el 80% están esos otros dos, entre distribución e impuestos“, por lo que pretenden reunirse con las autoridades de CALF para conocer los detalles del elevado precio del transporte. “CALF nos los va a explicar bien, no sabemos si es derivado del EPEN quizás“, agregó.

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“Si miramos en la factura vemos que lo que realmente tracciona no es el gasto que tenemos como usuarios residenciales y me imagino que las industrias o las empresas mucho más“, dijo y aclaró que el resto de los componentes de la factura son las que marcan su alto valor.

“Mis facturas son totalmente muy distintas de un local a otro“, señaló el empresario que es titular de una cadena de pinturerías. “Yo pago en Neuquén 1000 pesos el kilowatt y en General Roca pago 400“, dijo sobre la diferencia entre dos ciudades que distan a sólo cuarenta kilómetros.

“Hay una suerte de transporte de energía que nos cobran ida y vuelta, para que vaya a Buenos Aires y vuelva, no sé por qué. Es todo un problema de años“, dijo el referente empresarial.

Gaido beneficios impositivos Mosconi

Aclaró que también apelarán a los diputados y senadores neuquinos para ver si es posible modificar este esquema tarifario a nivel nacional. “No puede ser que en una provincia productora se esté pagando tan elevada la energía eléctrica“, afirmó.

El informe de ACIPAN

El relevamiento, basado en datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP —UBA-CONICET— de mayo de 2026, indica que la factura eléctrica en Neuquén se ubica 85,7% por encima del promedio nacional para usuarios sin subsidio y 74,6% por encima para usuarios con subsidio.

El informe también señala que, al analizar distintos niveles de consumo —150, 600 y 1.000 kWh mensuales— Neuquén vuelve a ocupar el primer lugar del país, con diferencias respecto del promedio nacional de 87,7%, 64,4% y 52,6%, respectivamente, según divulgó ACIPAN.

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Un alivio fiscal de la Municipalidad

Scantamburlo se refirió también al nuevo apoyo que recibieron de parte de la Municipalidad de Neuquén, que decidió ampliar el alivio fiscal a otros comerciantes afectados por la obra de la Avenida Mosconi.

Aunque en un principio se habían eximido las tasas por licencia comercial a los comercios ubicados sobre la Avenida y con una facturación de menos de dos mil millones de pesos, finalmente se sumaron otros emprendimientos de la zona.

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El objetivo es reducir el impacto que tiene la baja de circulación por la obra de la Avenida Mosconi. “Sabemos que esto es un beneficio a futuro, pero los comerciantes están sufriendo el proceso de realización de tamaña obra“, aseguró.

“Nos escucharon, nos hicieron un descuento para esa gente que son cerca de 50 comercios que hoy se benefician, además de los 180 que había de antes y que el beneficio era 100%“, dijo y añadió: “Ahora se agregan los más grandes sin entrar en supermercados ni concesionarias de auto. El resto se beneficia con un descuento de hasta el 35% en la licencia comercial del segundo semestre de este año. Eso es lo que conseguimos“, expresó.

Comprá local, la nueva plataforma de venta online

Scantamburlo también adelantó que en julio habrá más novedades sobre la plataforma de ventas digitales que gestiona ACIPAN y que busca generar un nuevo canal de ventas para los comerciantes neuquinos.

Aunque el proyecto se iba a llamar Mercado Local en primera instancia, la similitud con el nombre de otra plataforma ya existente, Mercado Libre, los forzó a cambiar la denominación de este canal para los locales de la región.

La plataforma va a llamarse Comprá Local y busca ser una alternativa para fomentar las ventas en un contexto en el que cambiaron los hábitos de consumo y se redujeron los paseos entre vidrieras y las compras en locales físicos.