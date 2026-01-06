Un dato que alarma al comercio neuquino para el 2026 y cómo sobrevivir a Mercado Libre

Acipan advierte que el 50% de las ventas online en Neuquén se canaliza por Mercado Libre. Impulsan una plataforma local y analizan cómo les fue en 2025.

El comercio neuquino tiene un gran problema, que se viene gestando desde hace año y ya no admite demoras para hacer un cambio estructural si quiere sobrevivir. Es que alrededor del 50% de las ventas online que se realizan en la provincia terminan concentrándose en Mercado Libre , algo que deja a los comercios locales en una competencia desigual y y los obliga a acelerar la trasformación digital.

El dato fue confirmado por el presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén ( Acipan ), Dante Scantamburlo , quien advirtió que los negocios que no incorporen la venta online tendrán serias dificultades para sostenerse en el mediano plazo.

“Creemos que el comercio que no tenga venta online va a ser muy difícil, que pueda continuar”, afirmó el empresario, en diálogo con Línea Abierta de LU5 .

01-Compras-Online.png Ya no basta con las promociones para vender más debido a la competencia digital. El comercio neuquino lo sabe.

Ante ese escenario, que toma fuerza en todo el país y genera una crisis en el comercio minorista desde hace tiempo, Acipan trabaja en el desarrollo de una plataforma digital propia, pensada para comercios de Neuquén y la región, que funcionará como una alternativa local a los grandes marketplaces nacionales, como lo es Mercado Libre. Un gigante que nació en Argentina, pero que se expandió mundialmente, como una de las empresas más cotizadas.

Urgente reinvención del comercio neuquino: la venta digital

El proyecto ya tiene nombre y es "Mercado Local", que ya fue anunciado y apunta a que los negocios puedan tener su propio espacio de venta online, acceder a asesoramiento técnico y comercial, pagar comisiones bajas y ofrecer entrega inmediata y postventa local.

“No podemos competir con Mercado Libre, porque no se puede, pero sí acoplarnos con una propuesta local”, explicó Scantamburlo quien sostuvo que implementarán comisiones más bajas para atraer al comercio neuquino, de manera que pueda

Según adelantó, la iniciativa se pondrá en marcha durante 2026, aunque habrá una prueba piloto el mes próximo, para evaluar el funcionamiento de la plataforma, la logística y el sistema de pagos.

Mercado Libre.jpg Mercado Libre es un gigante que deriva el 50% de las ventas que se hacen en Neuquén.

“Queremos que esté pulido, que funcione y no tener una mala respuesta del usuario”, sostuvo.

Desde Acipan indicaron que uno de los principales problemas que tienen los comercios tradicionales es la falta de conocimiento o herramientas para vender online, por lo que el proyecto incluye un equipo de asesores que acompañará a quienes no estén digitalizados.

“Creemos que el comercio que no tenga venta online va a ser muy difícil, que pueda continuar” - Dante Scantamburlo, presidente de Acipan. “Creemos que el comercio que no tenga venta online va a ser muy difícil, que pueda continuar” - Dante Scantamburlo, presidente de Acipan.

“Hay gente que no sabe cómo subir productos o manejar una plataforma, y la idea es ayudarlos”, señaló.

El diferencial del Mercado Local estará en la cercanía, es decir, comprar en la ciudad de Neuquén, recibir en el día y contar con postventa inmediata, algo que hoy muchos consumidores valoran frente a la compra nacional.

Un 2025 difícil y fiestas con alivio parcial

En paralelo, Acipan realizó un balance del desempeño comercial durante Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, con resultados dispares. El relevamiento definitivo de Reyes se conocerá el 10 de enero, aunque ya se observa que las fiestas aportaron un alivio moderado, sin un repunte contundente.

“Ha sido un año muy, muy difícil para los comerciantes (por el 2025)”, reconoció Scantamburlo.

Entre los rubros que mostraron señales de reactivación en 2025, más allá de que para Acipan fue un mal año (fue mejor que años anteriores fue peor) se destacan la indumentaria y calzado, la electrónica, juguetería y los comercios con fuerte presencia digital

El diagnóstico que hace Acipan es que el comercio neuquino está obligado a reinventarse en un contexto donde el consumo migra cada vez más al canal digital. Mercado Libre concentra una porción grande de las ventas y Acipan apuesta a que una plataforma local fuerte pueda equilibrar la balanza y darle oxígeno a los comercios de cercanía.

“Esperamos que 2026 sea un mejor año”, concluyó Scantamburlo, con una advertencia de fondo, que quien se quede afuera del mundo online ya no será una opción de compra.