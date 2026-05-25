Alto Neuquén: intendentes y espacios afines a Rolando Figueroa reparten barajas pensando en 2027

Una recorrida por la hoja de ruta que Comunidad y sus aliados diagramaron para el armado de candidaturas en cada localidad de la Región Alto Neuquén.

“La política tiene algo de ajedrez y algo de truco. Hay cartas que se muestran arriba de la mesa y otras que se guardan hasta el momento indicado”, nos dice Luis Sepulveda, intendente de Huinganco, íntimo amigo del gobernador Rolando Figueroa y con ADN norteño.

El frío cordillerano de otoño tomaba cuerpo, mientras el calor abrazador de la cocina a leña nos permitía ponernos al tanto de distintos temas. El tiempo y las circunstancias nos habían alejado, pero esa barrera no impidió que el respeto y afecto desaparecieran.

Luis es un militante de la política, pero también de la vida . Ni en sus peores momentos soltó el estandarte de los ideales y compromisos que desde hace años comparte con su Rolo, su compadre, amigo y “hermano de la vida”.

Durante la charla, fuimos y vinimos. Me anoticio de las injusticias de la política, cuando se castiga sin “miramientos”, “por pensar distinto o por tener una idea de provincia diferente”.

Está convencido de que la Región Alto Neuquén está en su mejor momento. “Las inversiones que se están haciendo nos ubican en un mismo plano de igualdad al resto de las regiones de nuestra provincia”, señala con entusiasmo. “Pero hoy tenemos una ventaja, acá está todo por hacerse”, agrega convencido.

No duda de la reelección de su amigo y dice que los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento están en sintonía con lo que el gobierno de la provincia pretende. También lanza una advertencia: “Nuestro modelo necesita hombres y mujeres que lideren sus proyectos locales cumpliendo con las premisas de transparencia, honestidad y austeridad de nuestro gobernador”. “Aquel que no tenga ese perfil, no tendrá ninguna chance de llegar”, concluyó.

Huinganco- turismo

Los nombres y armados en el Alto Neuquén

Aunque todavía falta tiempo para las elecciones de 2027, en el norte neuquino algunos movimientos ya empezaron a hacerse visibles y muestran un dato que parece repetirse: la mayoría de los espacios busca ubicarse dentro del paraguas político que hoy representa Rolando Figueroa.

El fenómeno no es nuevo. Desde la llegada de Figueroa a la gobernación comenzó a consolidarse una lógica distinta a la tradicional estructura partidaria. Más que un partido único o una línea cerrada, el oficialismo provincial construyó una especie de gran coalición territorial donde conviven dirigentes de distintos orígenes políticos. Y esa dinámica parece comenzar a proyectarse hacia las futuras disputas locales.

En Chos Malal, uno de los principales centros políticos y administrativos del norte, el escenario empieza a tomar forma con varios nombres conocidos. La primera lectura muestra un dato llamativo: los posibles competidores no parecen discutir quién conduce el proyecto provincial, sino quién tendrá la representación local dentro de ese esquema.

Por un lado aparece el actual intendente Nicolás Albarracín, que podría ir por una nueva gestión. También surge el nombre del exintendente Víctor Hugo Gutiérrez, figura con experiencia y recorrido político en la ciudad. Y a ese escenario se suma la actual concejal Virginia Della Chá, oriunda del Partido vecinal Chosmalense, será la candidata a intendente de Primero Neuquén, espacio político que lidera el mandatario capitalino, Mariano Gaido. Della Chá, lleva su mandato como edil, sin cobrar dieta alguna. “Renunció a percibir sus ingresos ni bien asumió sus funciones”, según indicaron allegados a la futura candidata.

Lo particular de lo que ocurre en Chos Malal y que se replica en todo el norte, es que, al menos en este momento del armado, las diferencias parecen estar más asociadas a liderazgos locales que a proyectos provinciales enfrentados. La fotografía actual muestra a distintos sectores ubicándose cerca de la figura de Rolando Figueroa.

En Andacollo también empiezan a aparecer movimientos. Según los primeros armados que circulan en la región, Primero Neuquén habría cerrado acuerdos con el ex intendente Ariel Aravena. Mientras tanto, distintos referentes de la fuerza “Gaidista” y los “Rolandistas” recorren localidades y mantienen conversaciones que podrían derivar en nuevas candidaturas o en la continuidad de algunos actuales intendentes.

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El norte, la política y sus secretos

El norte neuquino tiene una característica política propia: las relaciones personales y la presencia en el territorio pesan tanto o más que las estructuras partidarias. El dirigente que recorre, escucha y sostiene presencia suele construir capital político real mucho antes de que aparezcan las campañas. Afecto, Identidad y pertenencia: sintetizan la fortaleza del liderazgo del actual gobernador, Rolando Figueroa.

Las Ovejas, Huinganco, Varvarco y Tricao Malal también forman parte de esa lógica. Aunque todavía no aparecen definiciones concretas ni candidaturas formalizadas, en estas localidades comienzan a observarse conversaciones, reuniones y movimientos que forman parte del armado silencioso de la política.

Las fotos de hoy, pensando en mañana

Lo que todavía aparece como una foto parcial deja una pregunta interesante: ¿la disputa de 2027 será entre oficialismo y oposición o terminará siendo una competencia interna entre distintas expresiones que buscan representar el mismo proyecto político provincial?

La respuesta abierta que todos esperan.

Pero en política, especialmente en el norte neuquino, las barajas empiezan a repartirse bastante antes de sentarse a jugar la partida.