Radio Universidad - CALF inicia una nueva etapa tras la renovación del convenio

Establece una vigencia de dos años, con renovación automática, y ratifica el compromiso de ambas instituciones con los valores de la universidad pública.

CALF y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) firmaron un nuevo convenio que reafirma la continuidad de Radio Universidad CALF , adecuando su funcionamiento a la realidad actual de ambas instituciones. El acuerdo tiene como objetivo preservar y fortalecer los vínculos interinstitucionales, promover la cooperación mutua y desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a optimizar la gestión institucional, administrativa y comercial de la emisora, en beneficio de toda la comunidad.

La firma se realizó en instalaciones de la casa de altos estudios y estuvo encabezada por el presidente de CALF, Marcelo Severini, y la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile. También participaron las autoridades universitarias recientemente electas, Christian Lopes y Lorena Higuera, quienes asumirán como rector y vicerrectora, respectivamente.

Entre sus principales puntos, el convenio establece una vigencia de dos años, con renovación automática, y ratifica el compromiso de ambas instituciones con los valores de la universidad pública, gratuita y de calidad, así como con los principios del cooperativismo como modelo de organización solidaria y alternativa frente a los esquemas económicos concentrados.

Tras la firma, Severini destacó el trabajo realizado para actualizar el acuerdo: “Fuimos mejorando el convenio y hoy contamos con una herramienta más moderna y ágil que nos permitirá a ambas instituciones generar nuevas oportunidades y destinar más recursos a la radio”.

UNCo- Radio CALF convenio (1)

Asimismo, señaló que “desde CALF estamos convencidos de que, a través de nuevas alternativas de financiamiento, podremos elevar los estándares de la emisora. Nuestro objetivo es dotarla de mayor infraestructura, equipamiento y actividades que permitan brindar un mejor servicio y mayores condiciones de estabilidad para sus trabajadores”.

Por su parte, Gentile enfatizó la historia que une a ambas instituciones y los valores que defienden, que están relacionados con lo colectivo y la solidaridad. “No abandonamos el proyecto de contar con un edificio propio para la radio y desarrollar un verdadero espacio multimedia. Para concretar estos desafíos necesitamos alianzas estratégicas como esta, porque solos no podemos”.

Una historia compartida

Radio Universidad CALF nació el 16 de octubre de 1987 a partir de un convenio entre CALF y la Universidad Nacional del Comahue. En un contexto de consolidación democrática, surgió entre integrantes del cuerpo de delegados cooperativos y referentes vecinales la iniciativa de crear un medio de comunicación comunitario, cercano a la ciudadanía y comprometido con la participación social.

Con una fuerte impronta cultural y comunitaria, ambas instituciones —referentes de la vida social neuquina— impulsaron la creación de Radio CALF-UNCo (103.7 FM), concebida como un espacio de expresión y participación para las organizaciones barriales, entidades intermedias y diversos actores de la comunidad.

UNCo- Radio CALF convenio (2)

Acompañaron al presidente de CALF la secretaria general, Yenny Fonfach; la tesorera, Danela Panelli; la asesora legal, Cielubi Obreque; el gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Sergio Fernández Novoa; y el tercer vocal titular, Eduardo Vitale.

Por parte de la Universidad Nacional del Comahue participaron el secretario de Comunicación y Medios, Gerardo Bilardo, junto con responsables de la emisora.