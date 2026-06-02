ATEN lanzó su programa deportivo gratuito: las actividades y lugares disponibles

El sindicato iniciará la prueba piloto en Neuquén capital. Qué deportes se ofrecen y cuáles son los centros habilitados.

Las autoridades del gremio docente ATEN abrieron las incripciones de Küme Newen, un programa de actividad física y bienestar que incluye clases gratuitas los cinco días de la semana para sus afiliados. La primera etapa comenzará en Neuquén capital, y busca expandirse a todas las seccionales para brindar un espacio de encuentro entre los trabajadores de la educación y velar por su salud física y mental a través del deporte.

La secretaria general de ATEN, Fanny Mansilla, explicó en una conferencia de prensa que el programa apunta a "generar espacios de actividad física y recreativa, porque el colectivo docente siempre ha puesto el cuerpo en las aulas, en los patios y en las calles".

"Como sindicato tenemos que intervenir y generar una actividad que colabore al bienestar", dijo sobre la propuesta que incluye no sólo a los docentes en actividad sino también a los jubilados afiliados al sindicato.

"El nombre mapuche tiene que ver con el bienestar, la fuerza y la energía", explicó Mansilla sobre el programa. Küme Newen, en mapudungún, significa "buena fuerza" o "buena energía", y fue elegido para darle un sentido identitario a esta propuesta recreativa y deportiva del gremio.

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Alejandro Domínguez, licenciado en Educación Física, fue uno de los encargados de planificar el proyecto. "Este programa viene a agregar valor que van a permitir que el docente se encuentre en mejor posición frente a las aulas, por los beneficios que trae el deporte", señaló.

"Es una necesidad que existía y hoy se puede hacer el lanzamiento. Hay que trabajar en la humanización del trabajo en todos los aspectos", agregó en una conferencia de prensa.

A su turno, Nina Arévalo, profesora de educación física y secretaria de Educación Física y Artística de ATEN, aclaró que el objetivo final es llevar el programa a toda la provincia. Por el momento, tendrá su prueba piloto en distintas sedes de Neuquén capital.

Cómo inscribirse y qué deportes ofrece

Arévalo aclaró que el programa sumará distintas disciplinas y en puntos distantes de la ciudad para que los docentes puedan planificar su semana de actividad física de acuerdo a su esquema de trabajo y la zona donde viven.

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"A partir de hoy quedan abierta las inscripciones en todas las escuelas de la capital neuquina. En el celular a través de un código QR va a desplegar un menú de actividades por zonas de la ciudad. Depende dónde vivas, podés elegir qué actividad hacer", afirmó.

Y aclaró que el programa incluye natación, aquagym, caminatas, ciclismo, entrenamiento funcional y yoga. "Se puede armar un plan semanal por zona. Que cada docente se encuentre, puedan cuidar nuestro cuerpo", señaló.

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Los puntos elegidos son los natatorios del centro holístico Ser en el sector Oeste, otra sobre Avenida Olascoaga, conocido como Casa Club. Las actividades al aire libre se realizarán en Parque Norte y en la isla 132,. Las clases de yoga y funcional se dictarán en el este de la ciudad, en el Dojo Club Neuquén, y en el oeste, en el Instituto Chandía.

Mansilla aclaró que por el momento no existen cupos limitados para las actividades. Desde la organización incluso reservaron otros espacios físicos como respaldo en caso de que se llenen los primeros centros deportivos seleccionados.

Aunque las actividades son gratuitas, desde ATEN recordaron que los docentes tendrán que llevar sus bicicletas o el equipamiento necesario para cada disciplina.