Alerta amarilla por lluvias en Neuquén: qué zonas estarán más afectadas

El sur de Neuquén volverá a tener una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias persistentes y condiciones que obligan a circular con precaución en rutas y caminos de montaña. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para sectores cordilleranos de la provincia, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad. Mientras que en la capital provincial habrá mejoras climáticas.

De acuerdo con la advertencia del SMN, el fenómeno alcanza principalmente a la zona de Los Lagos y áreas cordilleranas del sur neuquino. En ese sector, las lluvias podrían mantenerse durante varias horas y acumular entre 10 y 20 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual.

La alerta amarilla implica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por eso, el organismo nacional recomendó mantenerse informado por los canales oficiales y evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor intensidad.

El informe del SMN también advierte que, en las zonas de mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o aguanieve. Esta situación puede complicar la circulación en pasos, rutas cordilleranas y caminos secundarios, especialmente durante la mañana temprano, la tarde o la noche, cuando baja la temperatura y se reduce la visibilidad.

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En localidades turísticas y de montaña, como Villa La Angostura, San Martín de los Andes y áreas cercanas a lagos y pasos fronterizos, el mal tiempo puede sentirse con mayor intensidad por la combinación de lluvia, frío, humedad y viento. Aunque la alerta es de nivel amarillo, las autoridades insisten en no subestimar el fenómeno.

Recomendaciones para vecinos y turistas

Ante este tipo de advertencias, el SMN aconseja no sacar la basura durante la lluvia, retirar objetos que puedan obstruir desagües y evitar actividades al aire libre. También se recomienda no refugiarse cerca de árboles o postes, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Para quienes circulen en vehículo, la principal recomendación es reducir la velocidad, aumentar la distancia con otros autos y manejar con luces bajas encendidas. En caminos de montaña, la calzada mojada, la presencia de barro, piedras o sectores con baja adherencia pueden aumentar el riesgo de despistes.

Es importante prestar atención a los reportes de Vialidad y de los organismos de emergencia.

En caso de encontrar calles anegadas, arroyos crecidos o zonas con acumulación de agua, lo más seguro es no intentar cruzar. La fuerza del agua puede arrastrar vehículos o provocar situaciones de riesgo, incluso cuando la profundidad parece menor.

Así estará el clima en la ciudad de Nequén y el Alto Valle

El martes llegará con una mejora en las condiciones del tiempo para Neuquén y el Alto Valle, después de un inicio de semana marcado por la humedad, las nubes y algunas lluvias débiles. Aunque el cielo seguirá cubierto, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa una jornada más estable y sin precipitaciones para la región.

Según el pronóstico de la AIC, este martes 2 de junio la ciudad de Neuquén tendrá cielo cubierto durante buena parte del día, con una temperatura máxima que rondará los 19 grados. Hacia la noche, el ambiente volverá a enfriarse y la mínima se ubicará cerca de los 7 grados.

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El viento será uno de los factores a tener en cuenta durante la jornada. Durante el día soplará desde el este, con una intensidad moderada cercana a los 19 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 24 kilómetros por hora. Por la noche, rotará al sudeste y podría ganar fuerza, con ráfagas que alcanzarían los 40 kilómetros por hora.