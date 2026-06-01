Alarma en Brasil por casos sospechosos de ébola: activaron protocolos de aislamiento

Esto se da en momentos que la OMS declaró una emergencia sanitaria internacional.

El brote de ébola en África central mantiene en alerta a organismos internacionales y sistemas de vigilancia sanitaria.

Las autoridades sanitarias de Brasil activaron protocolos de vigilancia y aislamiento tras detectar dos casos sospechosos de ébola. La situación ocurre en un contexto de alerta internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública de alcance internacional debido al avance de una variante poco frecuente del ébola que afecta principalmente a la República Democrática del Congo y a Uganda.

Aunque las autoridades brasileñas insisten en que el riesgo de propagación dentro del país sigue siendo bajo, el episodio volvió a poner el foco sobre una de las enfermedades infecciosas más peligrosas del mundo.

Estos dos casos sospechosos son de viajeros que llegaron desde países africanos afectados por un brote de la enfermedad.

Los pacientes permanecen bajo observación médica en los estados de San Pablo y Río de Janeiro, mientras se realizan estudios para confirmar o descartar la presencia del virus.

Dos pacientes aislados y bajo investigación

Uno de los casos se encuentra en el estado de San Pablo. Se trata de un hombre de 37 años que había estado recientemente en la República Democrática del Congo, uno de los países donde se registra el actual brote.

ebola2 Las autoridades sanitarias de Brasil investigan dos casos sospechosos de ébola detectados en viajeros procedentes de África (Foto: AFP)

Según informaron las autoridades sanitarias paulistas, el paciente presentó fiebre y otros síntomas compatibles con los criterios establecidos para un caso sospechoso de ébola. Por ese motivo fue trasladado al Instituto de Infectología Emílio Ribas, donde permanece internado en aislamiento preventivo.

Durante los primeros estudios, los médicos detectaron que el hombre padecía un cuadro grave de meningitis. Sin embargo, los especialistas aclararon que la investigación vinculada al ébola continúa abierta hasta contar con los resultados definitivos de los análisis específicos.

El segundo caso bajo observación se detectó en Río de Janeiro. Allí permanece aislado un hombre procedente de Uganda, quien ingresó a Brasil el 22 de mayo y posteriormente desarrolló síntomas como tos, escalofríos y diarrea.

Los exámenes iniciales indicaron que el paciente contrajo malaria. Pese a ello, las autoridades sanitarias decidieron mantener la investigación epidemiológica para descartar completamente cualquier vínculo con el virus del ébola.

Qué ocurre con el brote de ébola en África

La preocupación internacional se relaciona con la expansión del brote registrado en África central. La República Democrática del Congo concentra la mayor cantidad de casos reportados hasta el momento.

De acuerdo con datos difundidos por organismos sanitarios africanos, se contabilizaron más de 1.000 casos sospechosos desde que se declaró oficialmente el brote a mediados de mayo. Entre ellos figuran cerca de 250 fallecimientos, una cifra que encendió las alarmas dentro de la comunidad internacional.

Uganda también confirmó nuevos contagios durante los últimos días. El país acumula varios casos desde el inicio de la emergencia sanitaria y ya registró víctimas fatales asociadas a esta enfermedad.

La variante involucrada en el brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo, una forma poco frecuente del virus que presenta un desafío adicional para las autoridades sanitarias debido a la ausencia de herramientas específicas para combatirla.

Ébola AFP

Actualmente no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento diseñado especialmente para esta variante, lo que obliga a centrar los esfuerzos en la detección temprana, el aislamiento de los pacientes y el seguimiento de contactos estrechos.

Cómo se transmite el ébola y cuál es el riesgo para Sudamérica

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre alta, dolores musculares, debilidad intensa y, en los casos más severos, hemorragias internas y externas.

La transmisión ocurre mediante el contacto directo con fluidos corporales, sangre o secreciones de una persona infectada. Los especialistas remarcan que los pacientes solo pueden contagiar el virus cuando ya presentan síntomas.

Otro aspecto importante es que el período de incubación puede extenderse hasta 21 días, lo que obliga a realizar seguimientos prolongados en viajeros procedentes de zonas afectadas.

Frente a los casos investigados en Brasil, las autoridades sanitarias insistieron en que la probabilidad de que la enfermedad se establezca en el país o se expanda por Sudamérica sigue siendo muy baja.