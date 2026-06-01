Escapó en auto en medio de una maratón, hubo un tiroteo y murió la mujer que acompañaba al delincuente

La fuga comenzó en Asunción y terminó en Lambaré. El conductor era José Gabriel "La Vaca" Leguizamón Díaz, buscado con numerosas órdenes de captura.

El auto conducido por "La Vaca" Leguizamón Díaz avanzó a gran velocidad en medio de los participantes de la maratón.

José Gabriel Leguizamón Díaz , conocido como “La Vaca” y quien tenía 17 órdenes de captura en su contra, fue detenido tras protagonizar un insólito y peligroso escape en auto por una zona donde se desarrollaba una maratón en Asunción, Paraguay .

La persecución policial se extendió este domingo por varios kilómetros, incluyó un tiroteo y terminó en la ciudad de Lambaré. La mujer que viajaba junto al acusado resultó herida durante el enfrentamiento y murió posteriormente en un hospital.

La intervención comenzó en la Costanera Sur de la capital del país, donde se realizaba una carrera de cinco kilómetros organizada por la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE).

Según informó la Policía Nacional, el conductor atravesó un sector restringido para la competencia y desobedeció las indicaciones de detención impartidas por agentes de tránsito y efectivos policiales.

De acuerdo con la versión oficial, la fuga se inició después de que el vehículo atropellara una barrera instalada en el operativo de seguridad dispuesto para la carrera. Posteriormente, impactó contra una patrullera de la Comisaría 2ª Metropolitana y continuó avanzando a gran velocidad.

En ese momento, los policías iniciaron una persecución sin saber inicialmente que el conductor era uno de los delincuentes más buscados del país.

Fuga en medio de una maratón en Paraguay

Mientras cientos de personas participaban de la competencia deportiva, el vehículo conducido por Leguizamón Díaz avanzó por sectores cercanos al recorrido de los corredores a gran velocidad.

El subcomisario Blas Espínola, subjefe de la Comisaría 2ª Metropolitana, señaló a medios locales que el conductor circulaba a aproximadamente 180 kilómetros por hora y que durante toda la persecución opuso resistencia a la intervención policial.

Según explicó el jefe policial, los agentes se vieron obligados a efectuar disparos contra los neumáticos de la camioneta debido al riesgo que representaba la maniobra del conductor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AM_1080/status/2061384907713032539&partner=&hide_thread=false ¡De película! Así fue la persecución entre "La Vaca" y la Policía en plena maratón en la Costanera Sur



Se trata de José Gabriel Leguizamón Díaz, famoso tortolero que contaba con 17 órdenes de captura.



Según los reportes, el vehículo llegó a alcanzar los 180 km/h,… pic.twitter.com/2n901hNMvP — Monumental AM 1080 (@AM_1080) June 1, 2026

“La Vaca” habría continuado la fuga pese a las advertencias policiales y según se observa en videos difundidos en las redes sociales sus maniobras pusieron en peligro tanto a los participantes de la carrera como a otros conductores y a los propios efectivos involucrados en el operativo.

Las imágenes replicadas por medios paraguayos muestran el momento en que un patrullero sigue a la camioneta mientras esta se aleja de la zona donde se desarrollaba la maratón.

La persecución concluyó cerca del cementerio de Lambaré. Allí fue reducido y detenido el conductor.

Quién es “La Vaca” Leguizamón Díaz, el delincuente que escapó

Leguizamón Díaz, de 39 años, acumulaba una extensa trayectoria delictiva y era requerido por distintos organismos judiciales. Al momento de su detención registraba 17 órdenes de captura pendientes emitidas por juzgados y unidades fiscales de Paraguay.

Entre las causas figuraban investigaciones por robo agravado, hurto agravado, obstrucción tras accidentes de tránsito y homicidio doloso.

También contaba con antecedentes por robo, robo agravado, hurto agravado y otros delitos. Además, registraba una captura internacional vinculada al robo de un vehículo en Bolivia.

Delincuente Paraguay José Gabriel Leguizamón Díaz, conocido como “La Vaca”, fue detenido después de su intento de escape en Asunción.

Su nombre se hizo conocido en Paraguay en 2010 luego de que cámaras de seguridad registraran un robo cometido contra un vehículo estacionado. Con el paso de los años fue detenido en varias oportunidades, aunque recuperó la libertad y continuó siendo investigado por distintos hechos.

En 2017 también fue arrestado en Bolivia por delitos similares relacionados con ataques contra vehículos estacionados, principalmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La muerte de la mujer que viajaba con el delincuente

Durante el procedimiento policial, los agentes constataron que una mujer viajaba en la camioneta junto a Leguizamón Díaz. El informe oficial la identificó como Guadalupe Yamile Simón Pérez.

Tras el intercambio de disparos, la joven sufrió una herida de bala y fue trasladada al Hospital de Barrio Obrero. Horas más tarde se confirmó su muerte.

“Se encontraba con una señorita de 25 años quien falleció, que tiene un impacto de bala a la altura del tórax lado izquierdo”, declaró el subcomisario Blas Espínola a medios paraguayos.

Delincuente Paraguay port 3 Así quedó la camioneta que conducía el delincuente, cuya acompañante murió en el tiroteo con la Policía.

La Policía informó además que durante el operativo fue incautada la camioneta utilizada en la fuga. El vehículo presentaba daños materiales, impactos de bala y botellas de bebidas alcohólicas en su interior.

En la madrugada de este lunes, en tanto, fue incendiada en las inmediaciones de la comisaría donde el hombre se encuentra detenido.

En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría 4ª Central, del Departamento de Investigaciones de Asunción, de Criminalística, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y de otras dependencias de la Policía Nacional paraguaya.