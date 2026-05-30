Fuerte denuncia en la Escuela 348: aseguran que un alumno llevó armas y amenazó a un compañero

La acusación involucra a estudiantes del tercer ciclo de la primaria. La familia de la víctima denunció que fue intimidado con una navaja.

Una grave situación ocurrida en la Escuela N° 348 de Neuquén capital generó preocupación entre las familias y autoridades educativas cuando la madre de un alumno denunció que un estudiante de sexto grado ingresó al establecimiento con armas blancas y realizó amenazas dentro del predio.

El hecho fue expuesto por Solange Puelpan , madre de uno de los alumnos involucrado s, en diálogo con LU5 . Según relató, el episodio ocurrió el pasado 27 de mayo cuando su hijo participaba de una clase de Educación Física junto a sus compañeros.

Mientras los alumnos jugaban, su hijo notó que un compañero llevaba un objeto oculto. Al preguntarle qué tenía, el niño le mostró una navaja. "Mi hijo no dijo nada y siguió jugando", relató la mujer. Sin embargo, aseguró que la situación escaló durante el recreo.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el alumno señalado llamó al niño hacia un árbol ubicado en un sector más alejado del patio escolar. Allí, según la denuncia, le propinó un golpe de puño en el pecho y le apoyó la navaja en el cuello mientras lo amenazaba para que no contara nada de lo sucedido.

escuela 348 cpe

"Mi hijo me dijo que el nene le puso el cuchillo en el cuello, le pegó en el pecho y lo amenazó", afirmó. "Mi hijo me dijo que el nene le puso el cuchillo en el cuello, le pegó en el pecho y lo amenazó", afirmó.

La mujer sostuvo además que el arma blanca llegó a dejar una marca visible en el cuello del niño. "Le quedó la marca. No fue una herida grave, pero se veía claramente la presión de la punta del cuchillo", aseguró.

Temor, preocupación y angustia

Además, Solange aseguró que el estudiante no solo portaba una navaja. "No solo andaba con un arma blanca, también tenía dos gases pimienta y un arma con balines", denunció.

La madre explicó que fue convocada al establecimiento luego del incidente y que al llegar encontró a su hijo en un estado de profunda angustia. "Cuando llegué al colegio encontré a mi hijo pálido. Ya había vomitado dos veces", recordó.

Asimismo, explicó por qué el menor no reveló inmediatamente lo ocurrido. "Mi hijo no había dicho nada porque a este nene lo tenían al lado de él sentado en una silla y le estaban consultando qué había pasado", relató.

"Mi hijo estaba en estado de shock. Fue amenazado y tenía al lado al mismo nene que lo había intimidado", agregó. "Mi hijo estaba en estado de shock. Fue amenazado y tenía al lado al mismo nene que lo había intimidado", agregó.

Ese mismo día, la mujer realizó la denuncia policial. Según indicó, efectivos constataron la marca que tenía el menor en el cuello y tomaron declaración sobre lo sucedido.

CPE - Consejo Provincial de Educacion (13).jpg EL CPE le dio información sobre los certificados truchos al fiscal de Estado, pidió abrir una causa penal contra médicos y docentes.

Críticas al accionar de la escuela

La madre del menor amenazado cuestionó duramente la respuesta que recibió por parte de la institución educativa. "Sentí que las cosas querían ocultarse, no se querían sacar a la luz", expresó.

También afirmó que la escuela no actuó con la rapidez necesaria ante una situación que consideró extremadamente grave. "No llamaron a la policía en ese momento. Para mí no actuaron como se debía actuar", sostuvo.

La mujer señaló además que percibió que el relato de su hijo fue puesto en duda. "Yo sentí que el caso de mi hijo no lo tomaron con la gravedad con la que había sucedido", afirmó.

La situación se agravó cuando una reunión convocada para informar a las familias fue suspendida a último momento. "Si esto no se hacía conocer, yo lo iba a hacer conocer porque no puede ser que mi hijo tenga que pasar esta situación adentro de un colegio", manifestó.

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La intervención del CPE

Tras conocer el caso, el Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que activó los protocolos de actuación correspondientes para situaciones complejas dentro de las instituciones educativas.

La directora del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE), Pilar Durán, explicó que desde el primer momento se desplegaron equipos interdisciplinarios para intervenir en el caso. Indicó que se encuentran "trabajando en la planificación de un conjunto de acciones de resguardo y cuidado de todas las infancias que asisten a la escuela, como así también del personal de la misma”,

Desde el organismo precisaron que participaron autoridades del nivel primario, equipos de orientación, supervisores y representantes del gobierno educativo en reuniones con la familia denunciante. También confirmaron la articulación con organismos externos, entre ellos la Defensoría y la Guardia 2302 a través de la Línea 102.

Finalmente, desde el EAOPIE destacaron la importancia de los espacios de escucha y acompañamiento para abordar situaciones de alta complejidad dentro de las escuelas y garantizar la protección integral de niños y niñas involucrados.