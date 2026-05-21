Video: el conmovedor gesto de un grupo de estudiantes con el kiosquero de la escuela

Los egresados quisieron destacar la imborrable huella que dejó José, el kiosquero de toda su vida escolar y él no pudo contener la emoción. Las imágenes se viralizaron.

Alumnos sorprendieron al kiosquero de su escuela con un gesto que conmovió a todos.

Una promoción de estudiantes de una escuela secundaria protagonizó una emotiva despedida a su querido e histórico kiosquero que se jubiló. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y emocionaron a todos.

Con este emotivo gesto, los estudiantes quisieron destacar la imborrable huella que dejan ciertas personas en la comunidad educativa.

La promoción 2026 de la Escuela de Educación Secundaria N°58 María Elena Walsh, de Buenos Aires protagonizó una emotiva despedida al kiosquero.

Los estudiantes agradecieron con abrazos y aplausos al hombre que los acompañó en sus recreos y charlas diarias, el momento fue grabado y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Un gesto vale más que mil palabras

Para homenajear a José, los chicos lo hicieron pasar al frente, quien se acercó tímidamente. En frente de todo el colegio, le dedicaron unas palabras y le entregaron un obsequio.

El hombre no pudo contener su emoción y, junto a los chicos, protagonizaron conmovedor momento.

El conmovedor gesto de un grupo de estudiantes con el kiosquero de la escuela

Las emotivas palabras de los alumnos

“Nos viste pasar de ser chiquitos a casi adultos, siempre con una sonrisa, paciencia y buena onda para todos, y cada momento compartido detrás de ese kiosco que para muchos era como un lugar seguro dentro del colegio. Te vamos a extrañar muchísimo, José. Ojalá nunca cambies esa forma tan linda que tenés para todos”, comenzaron diciendo los alumnos.

“José, gracias por tantos años acompañándonos en cada recreo, en cada mañana con sueño y en cada charla aunque fuera cortita. Fuiste mucho más que el kiosquero del colegio, fuiste parte de nuestra infancia y de nuestro crecimiento”, destacaron los chicos ante la emoción del protagonista y de toda la comunidad educativa de la escuela.

Recorría 16 kilómetros en bicicleta para estudiar y tuvo una sorpresa inolvidable al recibirse

Leonardo Brito se recibió de profesor recientemente, pero para hacerlo tuvo que sortear dificultades como recorrer 16 kilómetros diarios en bicicleta desde su hogar en una zona rural hasta el instituto donde se formó. Y tras rendir su última materia, los docentes lo recompensaron con una increíble sorpresa.

Sin dudas una historia de sacrificio y perseverancia que inspira a los demás estudiantes y a todo aquel que se proponga un objetivo, por más difícil que parezca concretarlo.

El emotivo momento en que le entregan la bicicleta con una nota fue registrado por uno de los presentes y rápidamente se viralizó.

Profesor Bicicleta

Tras hacerse conocida la historia, el flamante profesor brindó una entrevista junto a su profesora Alicia.

“Leo tenía un sueño de recibirse de profesor, pero era un sueño que costaba bastante porque era largo el trayecto que tenía que hacer todos los días para ir a cursar. Y lo hacía en una bicicleta. Pero cuando se recibió todos sus colegas le dieron un regalo y su reconocimiento al sacrificio”, indicaron los periodistas al relatar su emotiva historia.

“Soy recibido del profesorado, ISFD Esmeralda Fares de Aguilar, ubicado en la localidad de Chepes, La Rioja. Yo estoy en el paraje que queda a 8 kilómetros de acá, en una zona rural que se llama Pampa Chica, con lo cual bueno yo tuve que recorrer este trayecto durante toda la carrera en bicicleta”, contó Leo.