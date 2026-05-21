Cuánto sale la transferencia de un auto: este es el estimador de costos para 2026

Antes de realizar una operación de este tipo, es importante conocer previamente el costo estimado de la transferencia de un auto 2026 .

Es sabido que, para vender un auto usado , se deberá poseer la documentación básica del vehículo, que incluye el título del vehículo y la cédula verde , entre otros. Cabe recordar que el costo de la transferencia de un auto suele correr a cargo del comprador. Pero, ¿cuánto sale la transferencia de un auto ? ¿Cómo se puede estimar su costo ?

Es oportuno resaltar que si bien un vehículo puede presentar deuda de patente, lo cierto es que ya no es un requisito presentar el libre deuda de patente a la hora de realizar la transferencia de un vehículo . El comprador como el vendedor podrán resolver las deudas pendientes que registre el vehículo de manera individual, sin que esto interfiera en el trámite de transferencia del vehículo .

El costo de la transferencia de un auto suele correr a cargo del comprador.

Así se puede estimar el costo de transferencia de un auto 2026

Para estimar el costo de la transferencia de un auto, es preciso ingresar al simulador de costos que brinda la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) mediante el enlace https://www2.jus.gov.ar/dnrpa-site/#!/estimador

Una vez allí, debemos ingresar los datos que el simulador de costos de transferencia de auto nos solicita:

Tipo de trámite: seleccionar transferencia.

Luego, debemos ingresar los siguientes datos:

Nro de patente.

Valor declarado.

Provincia de radicación.

A continuación, deberemos escoger la opción Continuar para proseguir con el trámite.

Cómo realizar una transferencia digital de autos o motos en el sitio web de la DNRPA

Mediante el enlace https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/, podemos acceder a la portada de todos los trámites referidos a los Registros de la Propiedad Automotor. Allí, en primer término, debemos clickear en la pestaña Transferencia digital, que permite conocer todos los alcances en la transferencia de un auto o de una moto.

Para realizar una transferencia digital de un auto o de una moto, debemos ingresar en el sitio oficial de la DNRPA y tomar nota de los requisitos, los datos necesarios para realizar la precarga y descargar el instructivo necesario para cumplimentar la Transferencia digital.

Según detalla la DNRPA, esta operatoria permite iniciar una transferencia entre personas humanas o jurídicas, cuando:

Todas las partes concurran al registro seccional de radicación del comprador o del vendedor y certifiquen su firma allí.

Se cuente con un formulario 08 en formato papel con la firma certificada con anterioridad de sólo una de las partes.

Registros del Automotor.jpg Para estimar el costo de la transferencia de un auto, es preciso ingresar al simulador de costos que brinda la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

Asimismo, cabe resaltar que en el sitio oficial Argentina.gob.ar se especifica la documentación necesaria para efectuar la transferencia de dominio de un auto: