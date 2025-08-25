El gigante automotor del gobierno de China desembarcó en el país: cuáles son los modelos que trajo

La compañía regresa a la Argentina con una amplia gama de utilitarios y camiones, y anticipó planes de ampliar concesionarios y servicios en el mediano plazo.

En un contexto de creciente presencia de marcas chinas en el país , Dongfeng , una de las principales automotrices estatales del gigante asiático, oficializó su llegada a la Argentina . El desembarco se concretó a través del grupo dominicano Magna , que será el encargado de representarla y de ofrecer un amplio catálogo de vehículos utilitarios y comerciales en el mercado local.

La presentación se realizó en Cardales, provincia de Buenos Aires, donde se anunciaron 16 modelos en diferentes versiones , con configuraciones que abarcan desde furgones y vans para pasajeros hasta camiones ultralivianos , livianos y medianos . La marca ya tuvo presencia en el país en etapas anteriores , pero el acuerdo con Magna marca un relanzamiento estratégico con respaldo de red comercial y servicios de posventa.

La apuesta, en efecto, es fuerte y promete una expansión ambiciosa: con experiencia en más de 40 países trabajando con marcas como BMW, Hyundai, MINI, Kawasaki, Bajaj y Mazda, Magna respalda esta operación con una red inicial de 10 concesionarios y planes de triplicarla para 2028 .

El catálogo de Dongfeng en la Argentina ya tiene 14 modelos disponibles, todos importados desde China, y en el futuro inmediato sumará otros dos más. Foto: Dongfeng

Una oferta de utilitarios y camiones para distintos segmentos

El arribo de Dongfeng se caracteriza por un catálogo nutrido y variado. En el segmento de los furgones se destacan los modelos Van 312 y U-Van, con variantes destinadas tanto al transporte de carga como de pasajeros. Las opciones ofrecen motores de hasta 136 CV, capacidades de carga de más de una tonelada y equipamientos que incluyen pack eléctrico, control de estabilidad, multimedia con pantalla táctil y cámara de retroceso. Los precios oscilan entre los US$27.490 y los US$61.590, con IVA incluido.

dongfeng-2 El Captain D 1830 C equipa un motor Cummins 6.7 de 300 CV y tiene un peso bruto total de 18 toneladas. Foto: Dongfeng

La gama de camiones, en tanto, arranca con los Captain W, ultralivianos con motores de hasta 122 CV y capacidad de carga superior a las dos toneladas. Les siguen los Captain C, livianos con propulsores diésel Nissan y Cummins, con variantes de hasta 168 CV y ocho toneladas de capacidad. Más arriba en la oferta aparece el Captain D 1830, un camión mediano con motor Cummins 6.7 de 300 CV y un peso bruto total de 18 toneladas. Los precios en esta línea van desde US$20.890 hasta más de US$90 mil, según la versión.

En total, son 14 modelos que ya están disponibles en esta primera etapa, a los que se sumarán otros dos vehículos antes a fin de año (el liviano Captain T 515 y el Captain D 1830 T King Cab, un semi) más una promesa de incorporar pesados y extra pesados no tan lejos en el tiempo.

dongfeng-4 El Dongfeng Captain W abre la gama de camiones: se trata un ultraliviano con capacidad de carga superior a las dos toneladas. Foto: Dongfeng

En ese sentido, la marca también adelantó que hacia 2026 planea incursionar en segmentos distintos, incluyendo los siempre buscados SUV, para diversificar aún más su presencia en el mercado argentino. Y no descartan opciones de GNC ni vehículos eléctricos, dependiendo de las regulaciones e incentivos.

Red de concesionarios, posventa y próximos pasos

El primer concesionario de Magna Dongfeng ya abrió sus puertas en Córdoba, y para el futuro inmediato la red se extenderá rápidamente por puntos clave como Neuquén, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Rosario y Bahía Blanca.

dongfeng-3 Dongfeng U-Van: uno de los furgones que la marca estatal china comercializa en nuestro país. Foto: Dongfeng

En materia de posventa, la compañía informó que ya cuenta con un stock inicial de repuestos valuado en US$1.000.000 y que cada punto de venta tendrá su propio taller. A su vez, todos los vehículos tendrán garantía de 3 años o 200.000 kilómetros, mientras que se negocian acuerdos de financiación con entidades como Banco Santander, ICBC, Banco Nación y Grupo Supervielle, además de la modalidad de leasing.