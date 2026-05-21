Se conoció la historia sobre el video viral de la directora que pateó un banco: el relato del alumno

Las imágenes grabadas en un aula generaron gran polémica, y desataron duros cuestionamientos. El adolescente protagonista del video y su madre contaron su verdad.

La madre del alumno reconocionó que su hijo estuvo mal y aceptó la sanción.

Días atrás se viralizó en redes sociales el video donde se veía a una directora pateando el banco de un alumno y posteriormente se la ve con una reacción enérgica: "¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?", se la escucha decir. Aunque en un principio se indicó que era de Río Negro , en las últimas horas se conoció la verdad sobre el origen de las imágenes.

Según se pudo establecer, el conflicto ocurrió en la escuela N° 540 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y tuvo como protagonista a la vicedirectora y a un alumno de 15 años que cursa tercer año.

En el recorte que se volvió viral la mujer exigía respeto hacia una docente que, aparentemente, recibía malos tratos por parte de los estudiante.

Directora en un colegio de Río Negro

En las últimas horas la historia sumó un nuevo capítulo, al conocerse las declaraciones de Silvia, la madre del estudiante, quien habló sobre la actitud del adolescente y el cruce con una de las autoridades del establecimiento.

En diálogo con A24, primero tomó la palabra Matías, quien reveló que "según ella andaban a los empujones y esas cosas pero yo nunca vi nada, y después entro al salón enojada y retó a todos y a otros que no estaban involucrados, como yo".

sobre el video viral de la directora que pateó un banco2

"Yo veo el video y veo que él mueve el banco"

Por su parte, Silvia reveló que este jueves fue citada por la escuela para comunicarle que su hijo sería sancionado por dos semanas por "mal comportamiento". "La vicedirectora está sancionada pero sigue yendo a la escuela, no sé que sanción cumple", sumó respecto a las medidas implementadas contra la mujer del video.

"Yo veo el video y veo que él mueve el banco, pero no era para que reaccione de esa manera", dijo. Y sumó: "Yo fui al ministerio (de Educación) el día lunes porque nunca recibí un llamado de ella, mande un mensaje para preguntar que había pasado y no nos dijeron nada".

mama alumno rosario directora (1)

En la reunión de este jueves también estuvo presente la madre de Mía, la alumna que subió a redes sociales el video y, según indicó Silvia, ella recibirá una "sanción mayor".

Según la madre, los problemas de disciplina en la institución vienen "de años atrás". Además, sostuvo que los alumnos sufren malos tratos constantes y mencionó situaciones en las que, según dijo, se les prohíbe ir al baño o se los obliga a cursar con las ventanas abiertas en pleno invierno, pese a las bajas temperaturas.

"Se ve que está prepoteando a la docente"

Hacia el final de la entrevista, el conductor del programa, Antonio Laje, mantuvo un breve intercambio con la madre del joven y lanzó: "En el video se ve que Matías está prepoteando a la docente, entonces ¿Eso no hay que sancionarlo?".

Aunque la mujer reconoció que la actitud de su hijo estuvo mal y aceptó la sanción, al mismo tiempo, intentó justificar la reacción del adolescente.

"Está mal lo que hizo, pero por qué reaccionó así la vicedirectora", sostuvo Silvia y cuestionó la sanción que recibió su hijo. Previamente, había dicho que su hijo "vive adentro de mi casa, no es un chico de la calle" y cuestionó que es la vicedirectora quien "tiene que dar el ejemplo".

sobre el video viral de la directora que pateó un banco

"Si ella no hubiera empujado el pupitre pero la hubieran llamado a usted, le hubieran mostrado el video y sancionado con las dos semanas ahí estaría de acuerdo?" preguntó Laje, quien recibió rápidamente la respuesta afirmativa de la mujer.

Luego expresó su preocupación por la posibilidad de que el joven pierda el año debido a la suspensión. En ese contexto, Laje le respondió: "Lo que tiene que esperar es que se porte bien, nada más. Si te portás bien, no te suspenden. No hay mucho misterio en eso", concluyó.