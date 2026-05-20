Robaron un auto con una nena atrás: el desesperado pedido de su padre

El ladrón escapó a toda velocidad mientras el hombre lo persiguió a pie gritando. La Policía busca identificarlo.

Un hombre robó un auto con una nena adentro en Córdoba.

Una situación dramática vivió una familia en el barrio Panamericano, en Córdoba , cuando un delincuente robó un auto estacionado sin advertir que en el asiento trasero dormía una nena de 4 años .

Todo ocurrió sobre la calle Mosconi al 400. El dueño de un Volkswagen Up había frenado un momento frente a un comercio familiar para descargar mercadería. Según trascendió, dejó el auto con la llave colocada y a la menor adentro.

En ese momento apareció un ladrón, se subió al auto y arrancó. El padre, al darse cuenta de lo que pasaba, corrió detrás del coche mientras le gritaba desesperado. “Dejame bajar a la nena, por favor” , le decía mientras intentaba perseguirlo a pie.

Rápidamente, la Policía fue alertada y montó un operativo de búsqueda. Minutos después, el auto fue hallado en la esquina de Mariano Fragueiro y Mosconi, a unas seis cuadras del lugar del hecho.

El desesperado pedido de un padre al que le robaron el auto con su hija adentro

En ese momento apareció un ladrón, se subió al auto y arrancó. El padre, al darse cuenta de lo que pasaba, corrió detrás del coche mientras le gritaba desesperado. “Dejame bajar a la nena, por favor”, le decía mientras intentaba perseguirlo a pie.

Rápidamente, la policía fue alertada y montó un operativo de búsqueda. Minutos después, el auto fue hallado en la esquina de Mariano Fragueiro y Mosconi, a unas seis cuadras del lugar del hecho.

Dentro del auto estaba la menor, sana y salva. Según se ve en el video captado por las cámaras de seguridad, el sospechoso abandonó el auto y escapó corriendo por calle Mosconi.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Judicial N°16, que trabaja para identificar al autor del robo.

Un ladrón empujó y arrastró por el piso a una mujer para robarle el celular

Otra mujer fue brutalmente agredida cuando estaba paseando a su perro. La víctima caminaba por la vereda de una plaza cuando un delincuente la atacó por la espalda, la tiró al piso y la arrastró para robarle. Luego del violento asalto, el ladrón escapó.

Robo alta gracia

El episodio ocurrió a principios de mayo en una plaza ubicada frente al Hospital Arturo Illia, en la ciudad cordobesa de Alta Gracia.

En las imágenes, difundidas por Radio Alta Gracia, se puede ver como la mujer estaba caminando por la vereda con su mascota cuando un ladrón apareció corriendo desde atrás. Luego de ello, la agarró por la espalda y la hizo caer al suelo. Al mismo tiempo la arrastró hasta sacarle el celular que tenía en las manos.

Durante el ataque, la víctima gritó pidiendo ayuda, pero, después del robo, el asaltante igualmente logró escapar corriendo.

Horas más tarde, la mujer realizó la denuncia y aportó las imágenes de la cámara de seguridad de un vecino junto con la descripción del ladrón.

Con esos datos, la Policía logró detener al sospechoso en la intersección de las calles Arzobispo Castellano y Concordia, en el barrio Cafferata.

Durante el operativo, los efectivos encontraron dos celulares en poder del hombre. Uno era el de la mujer atacada y el otro pertenecía a un joven de 22 años que también había denunciado un robo.