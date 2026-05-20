Se conoció el video del accidente de Kevin y el oscuro prontuario de quien lo golpeó mientras agonizaba

El chico de 15 años falleció en medio de un confuso episodios, y en las últimas horas se difundieron imágenes del brutal hecho.

Leandro Edgardo Marzzellino, el hombre acusado de matar a Kevin en la localidad bonaerense de Chascomús, cuenta con un oscuro prontuario judicial.

La investigación por la muerte de Kevin Martínez , el adolescente de 15 años que sufrió un accidente en Chascomús y fue brutalmente golpeado mientras agonizaba, suma nuevos elementos. En las últimas horas, trascendió un video de una cámara de seguridad que registró el momento del choque, además se conoció el oscuro prontuario judicial del agresor.

A pocos días del choque entre una moto y un Ford Ka en la esquina de Jacarandá y Julián Quintana, comenzaron a circular videos en redes sociales en los que se puede ver a Kevin tirado en el suelo , mientras un hombre lo golpea delante de varios testigos.

Los primeros datos de la investigación arrojaron la identidad del hombre que lo agredió: era Marcelino , un vecino de 50 años de la ciudad de La Plata, cuyo prontuario empezó a salir a la luz en las últimas horas.

accidente en chascomús

Quién es el hombre que golpeó al chico de 15 años mientras agonizaba

Según fuentes judiciales, el acusado arrastra una serie de antecedentes graves que contradicen por completo la versión de su entorno familiar, que intentó describirlo como “una persona tranquila”.

Entre las causas que pesan sobre él aparece una investigación iniciada en 2023 por abuso sexual con acceso carnal en la UFI N°1 de Dolores. Además, en 2024 fue denunciado por daños y lesiones leves.

Pero los conflictos con la Justicia no son recientes. Ya en 2009 había sido involucrado en expedientes por violencia familiar y lesiones en Chascomús, bajo intervención del Juzgado de Paz y del Departamento Judicial Dolores.

chascomus muerte 15 años

El abogado de la familia de Kevin, José Arnaldo Equiza, reveló que Marcelino fue condenado hace un mes por abuso sexual, aunque no está detenido porque la sentencia fue apelada por la defensa.

A pesar de este historial, Fernando Marcelino lo defendió ante los medios: “Mi hermano nunca tuvo problemas con nadie. Es una persona tranquila y, sinceramente, no entendemos qué pasó”. Por el momento, la Justicia no imputó a Marcelino en la causa que investiga la muerte de Kevin Martínez.

La única acusada formalmente es la joven de 25 años que manejaba el Ford Ka involucrado en el choque contra la moto en la que viajaban la víctima y otro menor de 17 años.

Cómo fue el ataque al adolescente en manos de un vecino

Todo ocurrió en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, Chascomús, provincia de Buenos Aires. El adolescente identificado como Kevin M., viajaba junto a su amigo en una Honda XR 150 cuando fueron embestidos por un Ford Ka conducido por María Antonella de 25 años.

autopsia adolescente chascomus (1)

El menor quedó tirado en la calle debido al fuerte impacto del choque, pero se investiga la causa de su muerte, ya que posteriormente fue agredido a golpes por un vecino de la zona.

Según se informó, mientras el chico esperaba ser asistido sobre una camilla, un vecino comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza y a tomarlo del cuello, según consta en la investigación judicial. La agresión quedó registrada por una filmación que fue aportada a la Justicia por Jonatan Ezequiel Bianchi, padrino y tío del menor fallecido.